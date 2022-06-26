В Венгрии крупнейшие сети АЗС ограничили продажу топлива — Finance.ua

В Венгрии крупнейшие сети АЗС ограничили продажу топлива Сегодня 10:35 — Энергетика

В Венгрии на заправочных станциях, принадлежащих венгерской MOL и австрийской OMV, водителям легковых автомобилей продают всего по 50 литров топлива в день.

Об этом сообщило агентство Reuters

Такое ограничение введено на сетях АЗС для предотвращения сбоев, вызванных установленным правительством пределом цен на топливо.

Сеть MOL вдвое сократила предыдущий лимит на заправку топливом. OMV заявила, что ее ограничение на 50 литров применяется только к топливу, которое продается по льготной цене, введенной правительством.

MOL, владеющая крупнейшей сетью заправочных станций в стране, призвала к поэтапной отмене верхнего ценового предела, который установил розничную цену как на бензин с октановым числом 95, так и на дизельное топливо на уровне 480 форинтов ($1,27) за литр.

«Мы ввели этот лимит (на заправку)... чтобы иметь возможность обеспечить безопасность поставок», — заявила пресс-секретарь MOL Пирошка Бакош.

Она добавила, что покупатели, заполняющие канистры топливом, больше не имеют права покупать его по льготной цене.

OMV, имеющая почти 200 заправочных станций в Венгрии, также заявила, что будет брать рыночную цену за топливо, продаваемое для канистр.

Напомним, правительство премьер-министра Виктора Орбана ввело ценовое ограничение до октября, чтобы защитить потребителей от инфляции.

УНІАН По материалам:

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