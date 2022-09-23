В Вене можно увидеть трамвай с уникальным украинским дизайном — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Вене можно увидеть трамвай с уникальным украинским дизайном

186
В Вене можно увидеть трамвай с уникальным украинским дизайном
Активисты украинского сообщества Вены при поддержке Посольства Украины в Австрии приступили к реализации международного имиджевого и краудфандингового проекта, заключающегося в брендировании городского общественного транспорта выразительным украинским дизайном.
Об этом сообщает Центр украинских инициатив, пишет uamedia.eu.
Размещенный на транспорте QR-код позволяет пассажирам совершить перевод на благотворительный счет, где аккумулируются средства для реализации проектов государственной поддержки.
Вена стала первой европейской столицей, где на маршрут вышел трамвай, украшенный дизайном, визуализирующим идентичность современной Украины.
Яркий «украинский» трамвай будет курсировать в течение трех месяцев по маршруту 42, который проходит от главного кольцевого бульвара Рингштрассе по центральным и густонаселенным районам Вены.
Активисты сообщили о планах масштабирования и распространения проекта в других европейских столицах. В ближайшее время будет запущен троллейбус в Вильнюсе, в перспективе — трамвай в Стокгольме и автобус в Риге.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.