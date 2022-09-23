В Вене можно увидеть трамвай с уникальным украинским дизайном — Finance.ua

В Вене можно увидеть трамвай с уникальным украинским дизайном Вчера 20:20

Активисты украинского сообщества Вены при поддержке Посольства Украины в Австрии приступили к реализации международного имиджевого и краудфандингового проекта, заключающегося в брендировании городского общественного транспорта выразительным украинским дизайном.

Об этом сообщает Центр украинских инициатив, пишет uamedia.eu.

Размещенный на транспорте QR-код позволяет пассажирам совершить перевод на благотворительный счет, где аккумулируются средства для реализации проектов государственной поддержки.

Вена стала первой европейской столицей, где на маршрут вышел трамвай, украшенный дизайном, визуализирующим идентичность современной Украины.

Яркий «украинский» трамвай будет курсировать в течение трех месяцев по маршруту 42, который проходит от главного кольцевого бульвара Рингштрассе по центральным и густонаселенным районам Вены.

Активисты сообщили о планах масштабирования и распространения проекта в других европейских столицах. В ближайшее время будет запущен троллейбус в Вильнюсе, в перспективе — трамвай в Стокгольме и автобус в Риге.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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