В Великобританию бесплатно: в Wizz Air доступны еще 4500 бесплатных билетов для украинцев — Finance.ua
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В Великобританию бесплатно: в Wizz Air доступны еще 4500 бесплатных билетов для украинцев

Сегодня 16:39Личные финансы
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В Великобританию бесплатно: в Wizz Air доступны еще 4500 бесплатных билетов для украинцевВ Великобританию бесплатно: в Wizz Air доступны еще 4500 бесплатных билетов для украинцев
До конца июня лоукостер Wizz Air будет выполнять бесплатные рейсы для украинцев, следующих в Великобританию. Доступно еще 4500 билетов за 0 гривен.
Как пишет Lowcost Avia, еще в середине мая венгерские бюджетные авиалинии Wizz Air объявили о старте инициатив в сотрудничестве с некоммерческими организациями Choose Love, The Shapiro Foundation, The Steve Morgan Foundation и USPUK, в рамках которой было выделено 10 тысяч бесплатных билетов в Великобританию для украинцев. И более 5 тысяч наших граждан уже воспользовались такой возможностью.
Итого, еще 4,5 тысячи бесплатных билетов доступны для украинских беженцев, направляющихся в Соединенное Королевство для участия в правительственной британской программе «Дом для украинцев».
К слову, по предварительным условиям, все эти рейсы должны были совершить с 14 мая по 15 июня. Однако акцию продлили. Теперь отправиться в Великобританию бесплатно на борту самолетов Wizz Air граждане Украины могут до 30 июня включительно.

Как получить бесплатный билет

При бронировании билетов украинцам нужно указать номер своего загранпаспорта Украины. А при регистрации на рейс (check-in) у пассажиров, кроме паспорта, потребуют визу или другой проездной документ.
Забронировать бесплатный билет можно по ссылке.

Список рейсов

Бесплатные билеты Wizz Air доступны по 61 направлениям, а отправляются самолеты из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии в Великобританию.
Пассажирам разрешено иметь при себе один предмет ручной клади и один чемодан в зарегистрированном багаже (до 32 килограммов на каждого).

Полный список маршрутов Wizz Air, на которых действует бесплатный перелет:

  • Бухарест — Бирмингем;
  • Бухарест — Донкастер-Шеффилд;
  • Бухарест — Эдинбург;
  • Бухарест — Лондон-Гэтвик;
  • Бухарест — Ливерпуль;
  • Бухарест — Лондон Лутон;
  • Варшава — Бирмингем;
  • Варшава — Донкастер-Шеффилд;
  • Варшава — Эдинбург;
  • Варшава — Ливерпуль;
  • Варшава — Лондон Лутон;
  • Гданьск — Абердин;
  • Гданьск — Донкастер-Шеффилд;
  • Гданьск — Эдинбург;
  • Гданьск — Ливерпуль;
  • Гданьск — Лондон Лутон;
  • Краков — Бирмингем;
  • Краков — Донкастер-Шеффилд;
  • Краков — Лондон Лутон;
  • Катовице — Бристоль;
  • Катовице — Донкастер-Шеффилд;
  • Катовице — Бристоль;
  • Катовице — Лондон Лутон;
  • Люблин — Лондон Лутон;
  • Шимани — Лондон Лутон;
  • Познань — Донкастер-Шеффилд;
  • Познань — Лондон Лутон;
  • Жешув — Лондон Лутон;
  • Вроцлав — Бирмингем;
  • Вроцлав — Донкастер-Шеффилд;
  • Вроцлав — Лондон Лутон;
  • Братислава — Лондон Лутон;
  • Кошице — Лондон Лутон;
  • Попрад-Татры — Лондон Лутон;
  • Будапешт — Бирмингем;
  • Будапешт — Эдинбург;
  • Будапешт — Лондон-Гатвик;
  • Будапешт — Ливерпуль;
  • Будапешт — Лондон Лутон;
  • Дебрецен — Лондон Лутон;
  • Бакеу — Ливерпуль;
  • Бакеу — Лондон Лутон;
  • Клуж — Бирмингем;
  • Клуж — Донкастер-Шеффилд;
  • Клуж — Лондон Лутон;
  • Констанца — Лондон Лутон;
  • Крайова — Бирмингем;
  • Крайова — Лондон Лутон;
  • Ясы — Ливерпуль;
  • Ясы — Лондон Лутон;
  • Сату-Маре — Лондон Лутон;
  • Сибиу — Лондон Лутон;
  • Сучава — Лондон Лутон;
  • Тимишоара — Лондон Лутон;
  • Трансильвания — Лондон Лутон;
  • HGH — Лондон Лутон;
  • Пловдив — Лондон Лутон;
  • София — Лондон Лутон;
  • София — Лондон-Гатвик;
  • Варна — Ливерпуль;
  • Варна — Лондон Лутон.
Удобно забронировать и купить билеты на автобус, самолет или поезд можно с INFOBUS. Кстати, бронь на сайте — бесплатная. Попробуйте сами!

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По материалам: Телеканал 24
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