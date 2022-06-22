В Великобританию бесплатно: в Wizz Air доступны еще 4500 бесплатных билетов для украинцев — Finance.ua

В Великобританию бесплатно: в Wizz Air доступны еще 4500 бесплатных билетов для украинцев

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В Великобританию бесплатно: в Wizz Air доступны еще 4500 бесплатных билетов для украинцев

До конца июня лоукостер Wizz Air будет выполнять бесплатные рейсы для украинцев, следующих в Великобританию. Доступно еще 4500 билетов за 0 гривен.

Как пишет Lowcost Avia , еще в середине мая венгерские бюджетные авиалинии Wizz Air объявили о старте инициатив в сотрудничестве с некоммерческими организациями Choose Love, The Shapiro Foundation, The Steve Morgan Foundation и USPUK, в рамках которой было выделено 10 тысяч бесплатных билетов в Великобританию для украинцев. И более 5 тысяч наших граждан уже воспользовались такой возможностью.

Итого, еще 4,5 тысячи бесплатных билетов доступны для украинских беженцев, направляющихся в Соединенное Королевство для участия в правительственной британской программе «Дом для украинцев».

К слову, по предварительным условиям, все эти рейсы должны были совершить с 14 мая по 15 июня. Однако акцию продлили. Теперь отправиться в Великобританию бесплатно на борту самолетов Wizz Air граждане Украины могут до 30 июня включительно.

Как получить бесплатный билет

При бронировании билетов украинцам нужно указать номер своего загранпаспорта Украины. А при регистрации на рейс (check-in) у пассажиров, кроме паспорта, потребуют визу или другой проездной документ.

Забронировать бесплатный билет можно по ссылке

Список рейсов

Бесплатные билеты Wizz Air доступны по 61 направлениям, а отправляются самолеты из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии в Великобританию.

Пассажирам разрешено иметь при себе один предмет ручной клади и один чемодан в зарегистрированном багаже (до 32 килограммов на каждого).

Полный список маршрутов Wizz Air, на которых действует бесплатный перелет:

Бухарест — Бирмингем;

Бухарест — Донкастер-Шеффилд;

Бухарест — Эдинбург;

Бухарест — Лондон-Гэтвик;

Бухарест — Ливерпуль;

Бухарест — Лондон Лутон;

Варшава — Бирмингем;

Варшава — Донкастер-Шеффилд;

Варшава — Эдинбург;

Варшава — Ливерпуль;

Варшава — Лондон Лутон;

Гданьск — Абердин;

Гданьск — Донкастер-Шеффилд;

Гданьск — Эдинбург;

Гданьск — Ливерпуль;

Гданьск — Лондон Лутон;

Краков — Бирмингем;

Краков — Донкастер-Шеффилд;

Краков — Лондон Лутон;

Катовице — Бристоль;

Катовице — Донкастер-Шеффилд;

Катовице — Бристоль;

Катовице — Лондон Лутон;

Люблин — Лондон Лутон;

Шимани — Лондон Лутон;

Познань — Донкастер-Шеффилд;

Познань — Лондон Лутон;

Жешув — Лондон Лутон;

Вроцлав — Бирмингем;

Вроцлав — Донкастер-Шеффилд;

Вроцлав — Лондон Лутон;

Братислава — Лондон Лутон;

Кошице — Лондон Лутон;

Попрад-Татры — Лондон Лутон;

Будапешт — Бирмингем;

Будапешт — Эдинбург;

Будапешт — Лондон-Гатвик;

Будапешт — Ливерпуль;

Будапешт — Лондон Лутон;

Дебрецен — Лондон Лутон;

Бакеу — Ливерпуль;

Бакеу — Лондон Лутон;

Клуж — Бирмингем;

Клуж — Донкастер-Шеффилд;

Клуж — Лондон Лутон;

Констанца — Лондон Лутон;

Крайова — Бирмингем;

Крайова — Лондон Лутон;

Ясы — Ливерпуль;

Ясы — Лондон Лутон;

Сату-Маре — Лондон Лутон;

Сибиу — Лондон Лутон;

Сучава — Лондон Лутон;

Тимишоара — Лондон Лутон;

Трансильвания — Лондон Лутон;

HGH — Лондон Лутон;

Пловдив — Лондон Лутон;

София — Лондон Лутон;

София — Лондон-Гатвик;

Варна — Ливерпуль;

Варна — Лондон Лутон.

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