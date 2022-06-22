В Великобританию бесплатно: в Wizz Air доступны еще 4500 бесплатных билетов для украинцев — Finance.ua

В Великобританию бесплатно: в Wizz Air доступны еще 4500 бесплатных билетов для украинцев
До конца июня лоукостер Wizz Air будет выполнять бесплатные рейсы для украинцев, следующих в Великобританию. Доступно еще 4500 билетов за 0 гривен.
Как пишет Lowcost Avia, еще в середине мая венгерские бюджетные авиалинии Wizz Air объявили о старте инициатив в сотрудничестве с некоммерческими организациями Choose Love, The Shapiro Foundation, The Steve Morgan Foundation и USPUK, в рамках которой было выделено 10 тысяч бесплатных билетов в Великобританию для украинцев. И более 5 тысяч наших граждан уже воспользовались такой возможностью.
Итого, еще 4,5 тысячи бесплатных билетов доступны для украинских беженцев, направляющихся в Соединенное Королевство для участия в правительственной британской программе «Дом для украинцев».
К слову, по предварительным условиям, все эти рейсы должны были совершить с 14 мая по 15 июня. Однако акцию продлили. Теперь отправиться в Великобританию бесплатно на борту самолетов Wizz Air граждане Украины могут до 30 июня включительно.
Как получить бесплатный билет
При бронировании билетов украинцам нужно указать номер своего загранпаспорта Украины. А при регистрации на рейс (check-in) у пассажиров, кроме паспорта, потребуют визу или другой проездной документ.