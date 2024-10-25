В Великобритании продали самое дорогое в истории страны сокровище — Finance.ua

В Великобритании продали самое дорогое в истории страны сокровище Сегодня 18:27 — Мир

В Великобритании продали самое дорогое в истории страны сокровище

Так называемое сокровище Chew Valley, которое только что продали за рекордные 5,6 миллиона долларов, включает 2584 монеты с изображениями Гарольда II, Вильгельма Завоевателя и Эдуарда Исповедника.

В начале 2019 года семеро металлоискателей нашли в южной Англии тайник с 2584 монетами, датированными периодом нормандского завоевания. Сейчас серебряные монеты возрастом почти 1000 лет проданы за 5,6 миллиона долларов, что делает их самым дорогим кладом, когда-либо найденным в Соединенном Королевстве.

Тогда металлоискатели обратились в Британский музей со своей находкой, а на этой неделе музей объявил, что благотворительная организация South West Heritage Trust приобрела всю коллекцию монет «для нации». Вскоре коллекция отправится в тур по английским музеям, включая Британский музей, а затем будет выставлена ​​на постоянной основе в Музее Сомерсета.

Половина так называемого клада Chew Valley будет разделена между металлоискателями, каждый из которых получит почти 400 000 долларов США, а другая половина, 2,8 миллиона долларов, уйдет неназванному владельцу земли, на которой были найдены монеты.

Сами монеты, изготовленные из серебра, были отлиты между 1066 и 1068 годами — периодом, который был сразу после нормандского завоевания в 1066 году, когда Вильгельм Завоеватель занял контроль над английским престолом.

В начале того же года король, известный как Эдуард Исповедник, умер, и Гарольд II был коронован как его преемник. Вильгельм, бывший герцогом Нормандии, не согласился с назначением, утверждая, что ему суждено было занять трон, и вторгся в Британию. В октябре, когда Вильгельм и его армия победили людей Гарольда в битве при Гастингсе, он стал первым нормандским королем Англии.

Клад Chew Valley символизирует этот переход к нормандскому правлению, где примерно на половине монет изображен Гарольд, а на другой половине — Вильгельм, а также на одной монете выгравирован профиль Эдуарда. По данным Британского музея, коллекция монет, вероятно, была похоронена для сохранения во время восстаний, которые прошли на юго-западе против правления нового нормандского короля.

«Сокровище Chew Valley — одна из самых важных находок времен нормандского завоевания, которая проливает новый свет на увлекательный период английской истории. Мы очень рады, что поддержали Музей Сомерсета, чтобы получить это замечательное дополнение к их коллекции, чтобы местные жители и посетители могли наслаждаться сейчас и в будущем», — говорит Дженни Уолдман, директор Art Fund, который помог профинансировать покупку.

borgexpert По материалам:

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