В Великобритании анонсировали «жесткое» регулирование криптоиндустрии — Finance.ua

В Великобритании анонсировали «жесткое» регулирование криптоиндустрии Сегодня 06:15 — Криптовалюта

В Великобритании анонсировали «жесткое» регулирование криптоиндустрии

Власти Великобритании представили принципы регулирования цифровых активов в рамках контроля незаконного использования криптовалют. Это часть масштабного плана по борьбе с экономическими преступлениями в период с 2023 по 2026 год.

В документе чиновники назвали криптоактивы «привлекательной технологией для криминальной активности» за счет их «дешевизны перевода через границы». По данным Минфина, незаконные транзакции с участием цифровых активов, связывающих с Великобританией, в 2021 году оценили более чем в 1,2 млрд фунтов стерлингов.

Управление по финансовому надзору (FCA) будет сотрудничать с международными коллегами по обмену информацией. Регулятор будет координировать свои действия с различными агентствами для реализации мер по противодействию отмыванию средств, а также введению закона об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности.

«Мы также укрепляем наши технологические возможности для безопасного хранения криптовалют во время судебных процессов, чтобы наконец вернуть цифровые активы владельцам или продать», — говорится в документе.

Кроме того, FCA планирует улучшить отношения с криптокомпаниями.

Forklog По материалам:

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