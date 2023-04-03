В Великобритании анонсировали «жесткое» регулирование криптоиндустрии — Finance.ua
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В Великобритании анонсировали «жесткое» регулирование криптоиндустрии

Криптовалюта
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В Великобритании анонсировали «жесткое» регулирование криптоиндустрии
В Великобритании анонсировали «жесткое» регулирование криптоиндустрии
Власти Великобритании представили принципы регулирования цифровых активов в рамках контроля незаконного использования криптовалют. Это часть масштабного плана по борьбе с экономическими преступлениями в период с 2023 по 2026 год.
В документе чиновники назвали криптоактивы «привлекательной технологией для криминальной активности» за счет их «дешевизны перевода через границы». По данным Минфина, незаконные транзакции с участием цифровых активов, связывающих с Великобританией, в 2021 году оценили более чем в 1,2 млрд фунтов стерлингов.
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Управление по финансовому надзору (FCA) будет сотрудничать с международными коллегами по обмену информацией. Регулятор будет координировать свои действия с различными агентствами для реализации мер по противодействию отмыванию средств, а также введению закона об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности.
«Мы также укрепляем наши технологические возможности для безопасного хранения криптовалют во время судебных процессов, чтобы наконец вернуть цифровые активы владельцам или продать», — говорится в документе.
Кроме того, FCA планирует улучшить отношения с криптокомпаниями.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
Forklog
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