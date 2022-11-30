В УЗ рассказали, будут ли отменять поезда в случае блэкаутов — Finance.ua

В УЗ рассказали, будут ли отменять поезда в случае блэкаутов Вчера 12:33

В УЗ рассказали, будут ли отменять поезда в случае блэкаутов

В случае новых блэкаутов «Укрзализныця» не будет отменять пассажирские поезда, как и после блэкаута 23 ноября.

Об этом рассказал глава правления компании Александр Камышин в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Мы не отменяем ни одного поезда и мы едем. Все наши вокзалы освещены, на всех вокзалах есть тепло, связь и электроэнергия. Так будем работать и дальше», — сказал он.

В то же время, Камышин добавил, что задержки поездов — неизбежное следствием любого блэкаута.

«Но мы едем и продолжаем ехать», — подчеркнул глава УЗ.

Напомним, к утру 24 ноября, после массированной российской атаки накануне, 95 поездов Укрзализныци продолжали движение, однако задержки более часа касались 81 рейсов. Некоторые поезда были в пути на 10 часов дольше.

Економічна Правда По материалам:

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