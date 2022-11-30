В УЗ рассказали, будут ли отменять поезда в случае блэкаутов — Finance.ua
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В УЗ рассказали, будут ли отменять поезда в случае блэкаутов

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В УЗ рассказали, будут ли отменять поезда в случае блэкаутов
В УЗ рассказали, будут ли отменять поезда в случае блэкаутов
В случае новых блэкаутов «Укрзализныця» не будет отменять пассажирские поезда, как и после блэкаута 23 ноября.
Об этом рассказал глава правления компании Александр Камышин в комментарии «Интерфакс-Украина».
«Мы не отменяем ни одного поезда и мы едем. Все наши вокзалы освещены, на всех вокзалах есть тепло, связь и электроэнергия. Так будем работать и дальше», — сказал он.
В то же время, Камышин добавил, что задержки поездов — неизбежное следствием любого блэкаута.
«Но мы едем и продолжаем ехать», — подчеркнул глава УЗ.
Напомним, к утру 24 ноября, после массированной российской атаки накануне, 95 поездов Укрзализныци продолжали движение, однако задержки более часа касались 81 рейсов. Некоторые поезда были в пути на 10 часов дольше.
По материалам:
Економічна Правда
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