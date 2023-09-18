В «Укрзализныце» заявили об изменении курсирования поездов: полный список — Finance.ua

В «Укрзализныце» заявили об изменении курсирования поездов: полный список Сегодня 17:13 — Фондовый рынок

В «Укрзализныце» заявили об изменении курсирования поездов: полный список

«Укрзализныця» продолжает ремонтные работы на участке Надворная — Делятин в октябре и начале ноября, из-за чего изменится маршрут курсирования ряда поездов.

Как сообщает пресс-служба УЗ в Telegram , завершение этих работ в преддверии зимнего периода перевозок позволит железнодорожникам обеспечить качество перевозок пассажиров в направлении гор.

Отмечается, что некоторые поезда будут курсировать только в Ивано-Франковск вместо Рахова и Ясини.

Это коснется следующих рейсов:

поезд № 6/5 Запорожье — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 15, 17, 23, 25, 29 и 31 октября, и из Ивано-Франковска в Запорожье 16, 18, 24, 26, 30 октября и 1 ноября;

поезд № 15/16 Харьков — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 16, 18, 22, 24 и 30 октября, и из Ивано-Франковска в Харьков 17, 19, 23, 25, 31 октября;

поезд № 95/96 Киев — Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 15−18, 22−25, 29, 30 и 31 октября и 1 ноября, и из Ивано-Франковска в Киев 16−19, 23−26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;

поезд № 26/25 Одесса — Рахов будет курсировать в Черновцы 15−18, 22−25, 29−31 октября и 1 ноября, и из Черновцов в Одессу 16−19, 23−26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;

поезд № 130/129 Кременчуг — Ворохта будет курсировать в Черновцы 16, 18, 22, 24, 30 октября, и из Черновцов в Кременчуг 17, 19, 23, 25, 31 октября;

поезд № 55/56 Киев — Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 15−18, 22−25, 29−31 октября и 1 ноября, и из Ивано-Франковска в Киев 16−19, 23−26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;

поезд № 357/358 Киев — Ворохта будет курсировать до станции Коломыя 15−18, 22−25, 29−31 октября и 1 ноября, и из Коломыи в Киев 16−19, 23−26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября.

Кроме того, пригородный поезд № 6441/6442 Коломыя — Деловое будет курсировать до станции Яремче и обратно 16−19, 23−26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября.

Также на время ремонта временно не будут курсировать такие региональные поезда в следующие даты:

16−19, 23−26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября отправлением из Львова и Рахова, поезд № 809/810 Львов — Рахов;

в те же даты, поезда № 753/754 и 755/756 Рахов — Валя-Вишеулуй в обоих направлениях;

16−19, 23−26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября отправлением из Львова и 17−19, 23−26, 30, 31 октября и 1−3 ноября отправлением из Рахова, поезд № 815/816 Львов — Рахов;

в тот же период временно не будут курсировать также пригородные поезда № 6402/6401 и № 6404/6403 Ивано-Франковск — Ворохта.

Українські Новини По материалам:

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