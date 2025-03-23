В «Укрзалізниці» произошел технический сбой: не работают онлайн-сервисы — Finance.ua

В «Укрзалізниці» произошел технический сбой: не работают онлайн-сервисы Сегодня 10:12 — Фондовый рынок

В «Укрзалізниці» произошел технический сбой: не работают онлайн-сервисы

В «Укрзалізниці» произошел технический сбой в IT-системе, в результате чего не работают онлайн-сервисы. В частности, временно не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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В «Укрзалізниці» также добавили, что усиливают дополнительными работникам утренние смены железнодорожных касс на вокзалах.

А для связи в УЗ призвали использовать страницы «Укрзалізниці» в социальных сетях.

Также сообщается, что начальникам поездов предоставлена ​​возможность оформлять проезд в наиболее срочных случаях.

В УЗ добавляют, если заранее приобретенный билет не подгружается в приложении, проверьте почту — там есть PDF-дубликат.

Также на время сбоя в работе онлайн-сервисов временно открыта продажа билетов в кассах вокзалов на все международные рейсы, отправляемые 23 и 24 марта.

«Эти билеты будут доступны во всех международных кассах вокзалов с 10:00 до момента обновления систем», — заявили в «УЗ».

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