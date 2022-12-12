В «Укрэнерго» рассказали о ситуации с электроэнергией — Finance.ua
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В «Укрэнерго» рассказали о ситуации с электроэнергией

Энергетика
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На следующей неделе в сеть будут включены новые энергоблоки теплоэлектростанций.
Об этом сказал глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что на прошлой неделе была «очередная сложная неделя для энергетиков», поскольку было три атаки — в понедельник 70 ракет выпущено по энергосистеме, еще одна — осуществлена средствами артиллерии по энергообъектам Донецкой области и атака дронами-камикадзе на юге Украины в ночь с 9 по 10 декабря.
«На сегодняшний день мы смогли восстановить большую часть генерирующих мощностей, но, к сожалению, что касается теплоэлектростанций, то, по состоянию на сегодняшний день их способность производить электроэнергию все еще неполна и остается ниже той, что была в начале. То есть разрушения, которые причинил враг в понедельник, они, к сожалению, не позволяют на сегодняшний день в полной мере использовать мощность тепловых электростанций, им нужно дополнительное время, чтобы возобновить свою работу», — подчеркнул Кудрицкий.
В то же время он ожидает, что на следующей неделе в сети заработают новые энергоблоки от ТЭС.
По материалам:
УНІАН
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