В «Укрэнерго» рассказали, кого будут подключать в первую очередь — Finance.ua
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В «Укрэнерго» рассказали, кого будут подключать в первую очередь

Энергетика
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Энергосистема постепенно восстанавливается после седьмой массированной волны российских ракетных ударов, в первую очередь запитывают объекты энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Телеграм-канале, отметив, что целью вчерашней атаки были преимущественно объекты генерации, что вызвало системную аварию и массовое обесточивание потребителей в Украине и Молдове.
Энергосистема Украины и Молдовы сейчас объединена и работает синхронно с европейской континентальной сетью.
«В Украине ситуация остается сложной, но контролируемой. Это означает, что НЭК „Укрэнерго“ реализует соответствующий протокол действий по возвращению блоков электростанций в работу и вместе с облэнерго применяет резервные схемы питания потребителей. В первую очередь питаются объекты критической инфраструктуры по всей стране: водоканалы, теплокоммунэнерго, системы водоотведения и т.д.», — говорится в сообщении.
Ремонтные бригады «Укрэнерго» и облэнерго не прекращают аварийно-восстановительные работы с момента завершения атаки.
В «Укрэнерго» сообщают, что из-за специфики атаки, повлекшей остановку атомных электростанций, возобновление питания в стране продолжается дольше, чем после предыдущих атак. Сейчас все электростанции в Украине постепенно возвращаются в работу: сначала гидро- и теплоэлектростанции, позже — атомная генерация.
По материалам:
УНІАН
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