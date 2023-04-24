В Украине стартует масштабная проверка пенсионеров: кому могут отменить выплаты и почему — Finance.ua

В Украине стартует масштабная проверка пенсионеров: кому могут отменить выплаты и почему
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и Министерство финансов начали процедуру проверки получателей социальных выплат, в том числе и пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные в приказе «Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания» на сайте Федерации профсоюзов.
Как будет происходить процедура
- В рамках первого этапа проверят валидацию данных — соблюдение требований обмена информацией о персональных данных пенсионеров.
- На втором этапе перепроверят соответствие персональных данных о пенсионерах.
- Третий этап — проверка законности пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.
Причины для отмены выплат
В Законе об «Обязательном общегосударственном пенсионном страховании» описаны следующие основания, которые позволяют отменить уже назначенную выплату:
- за ошибку в фамилии;
- если выплаты оформлялись на основании фальшивых справок;
- если получатель некоторое время жил за границей;
- если не получали выплаты 6 месяцев;
- если гражданин-переселенец поменял место жительства.
Отмечается, что проверять пенсионеров будут в течение нескольких лет. Украинцев, которые незаконно получали деньги, могут заставить их вернуть в бюджет.
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