В Украине стартует масштабная проверка пенсионеров: кому могут отменить выплаты и почему — Finance.ua
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В Украине стартует масштабная проверка пенсионеров: кому могут отменить выплаты и почему

Личные финансы
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В Украине стартует масштабная проверка пенсионеров: кому могут отменить выплаты и почему
В Украине стартует масштабная проверка пенсионеров: кому могут отменить выплаты и почему
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и Министерство финансов начали процедуру проверки получателей социальных выплат, в том числе и пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные в приказе «Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания» на сайте Федерации профсоюзов.

Как будет происходить процедура

  • В рамках первого этапа проверят валидацию данных — соблюдение требований обмена информацией о персональных данных пенсионеров.
  • На втором этапе перепроверят соответствие персональных данных о пенсионерах.
  • Третий этап — проверка законности пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Причины для отмены выплат

В Законе об «Обязательном общегосударственном пенсионном страховании» описаны следующие основания, которые позволяют отменить уже назначенную выплату:
  • за ошибку в фамилии;
  • если выплаты оформлялись на основании фальшивых справок;
  • если получатель некоторое время жил за границей;
  • если не получали выплаты 6 месяцев;
  • если гражданин-переселенец поменял место жительства.
Отмечается, что проверять пенсионеров будут в течение нескольких лет. Украинцев, которые незаконно получали деньги, могут заставить их вернуть в бюджет.
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По материалам:
Фокус
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