В Украине стартует масштабная проверка пенсионеров: кому могут отменить выплаты и почему — Finance.ua

В Украине стартует масштабная проверка пенсионеров: кому могут отменить выплаты и почему Сегодня 08:00 — Личные финансы

В Украине стартует масштабная проверка пенсионеров: кому могут отменить выплаты и почему

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и Министерство финансов начали процедуру проверки получателей социальных выплат, в том числе и пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные в приказе «Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания» на сайте Федерации профсоюзов.

Как будет происходить процедура

В рамках первого этапа проверят валидацию данных — соблюдение требований обмена информацией о персональных данных пенсионеров.

На втором этапе перепроверят соответствие персональных данных о пенсионерах.

Третий этап — проверка законности пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Причины для отмены выплат

В Законе об «Обязательном общегосударственном пенсионном страховании» описаны следующие основания, которые позволяют отменить уже назначенную выплату:

за ошибку в фамилии;

если выплаты оформлялись на основании фальшивых справок;

если получатель некоторое время жил за границей;

если не получали выплаты 6 месяцев;

если гражданин-переселенец поменял место жительства.

Отмечается, что проверять пенсионеров будут в течение нескольких лет. Украинцев, которые незаконно получали деньги, могут заставить их вернуть в бюджет.

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Фокус По материалам:

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