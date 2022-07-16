В «Укравтодоре» назвали стоимость восстановления дорог после вторжения рф — Finance.ua

В «Укравтодоре» назвали стоимость восстановления дорог после вторжения рф Сегодня 19:03 — Казна и Политика

Экономика Украины сильно пострадала от агрессии россии. Восстановление дорог обойдется Украине в 900 млрд грн. В «Укравтодоре» заявили, что деньги намерены брать из замороженных активов россии.

Об этом сообщил заместитель председателя компании Андрей Ивко в интервью «Сніданок з 1+1», пишет enovosty.com

Он отметил, что в целом на восстановление дорог потребуется около четырех лет, но базовые инфраструктурные элементы обещают восстановить уже через год-полтора.

По словам Ивко, в первую очередь восстановят дороги, которые соединяют облцентры с маленькими населенными пунктами, это согласуется с ВСУ. Также сначала отстраиваются гуманитарные дороги, такие как Киев-Чоп, Киев-Харьков, Киев-Чернигов.

Как сообщил заместитель главы «Укравтодора», в этом процессе помогает Украине Чехия.

Чехия передала два временных моста — на опорах складываем «лего-мост», по которому будут двигаться автомобили. Один такой мост мы будем монтировать в Киевской области, еще дадут два моста, — рассказал заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

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