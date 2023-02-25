В Украину приехал первый кроссовер от Huawei (фото) — Finance.ua

В Украину приехал первый кроссовер от Huawei (фото) Сегодня 22:34

Как сообщает AUTO-Consulting , в прошлом году в Украине был продан первый кроссовер от Huawei. Им стала подзаряжаемая гибридная модель Huawei Seres SF5.

Huawei Seres SF5 — это подзаряжаемый гибрид с двигателем внутреннего сгорания емкостью 1,5 л с баком на 56 литров, работающий как генератор, на нем автомобиль может проехать до 1000 км. Автомобиль также представляет собой PLUG-IN гибрид с батареей 35 кВт-ч, на которой авто может проехать 180 км.

Huawei Seres SF5 — это кроссовер D-класса, имеет габариты 4700*1930*1625 мм.

Первый автомобиль бренда Huawei в прошлом году был поставлен в Украину. По мониторингу предложений в Украине можно заказать такую модель по цене около $35-42 тыс.

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MMR По материалам:

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