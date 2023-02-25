В Украину приехал первый кроссовер от Huawei (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украину приехал первый кроссовер от Huawei (фото)

58
Как сообщает AUTO-Consulting, в прошлом году в Украине был продан первый кроссовер от Huawei. Им стала подзаряжаемая гибридная модель Huawei Seres SF5.
В Украину приехал первый кроссовер от Huawei (фото)
Huawei Seres SF5 — это подзаряжаемый гибрид с двигателем внутреннего сгорания емкостью 1,5 л с баком на 56 литров, работающий как генератор, на нем автомобиль может проехать до 1000 км. Автомобиль также представляет собой PLUG-IN гибрид с батареей 35 кВт-ч, на которой авто может проехать 180 км.
Huawei Seres SF5 — это кроссовер D-класса, имеет габариты 4700*1930*1625 мм.
Первый автомобиль бренда Huawei в прошлом году был поставлен в Украину. По мониторингу предложений в Украине можно заказать такую модель по цене около $35-42 тыс.
Кстати, если вам нужна Зеленая карта и еще раздумываете, где это сделать, то на Finance.ua мы можем оформить ее за несколько минут.

Купить зеленую карту быстро🚙

По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.