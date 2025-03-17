В Украину прибыл электрический родстер MG Cyberster — Finance.ua

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В Украину прибыл электрический родстер MG Cyberster

Фондовый рынок
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В Украину прибыл электрический родстер MG Cyberster
В Украину прибыл электрический родстер MG Cyberster
Украинские состоятельные защитники природы и любители британской «классики» получили возможность приобрести элегантный британский электрический родстер MG Cyberster. Об этом сообщает на своей странице Facebook официальный импортер в Украине.
Напомним, что работа над проектом нового родстера MG стартовала в 2017 году, а стильный концепт был показан в 2021 году. Через три года автомобиль отправился в серию, и теперь купить его смогут украинские ценители бренда.
Над внешностью Cyberster работал творческий коллектив дизайна центра SAIC Advanced Design Centre в Лондоне под руководством Карла Готема. Вдохновение черпали в образе классических родстеров 60-х годов, но дизайн выглядит вполне современно. Двухместный автомобиль получился крупным — 4535/1913/1329 мм, а колесная база — 2690 мм. MG Cyberster оснащен складным мягким верхом и дверью-ножницами.
В Украину прибыл электрический родстер MG Cyberster
Вся информация для водителя выводится на изогнутый экран на приборной панели с тремя дисплеями. Асимметричный дизайн салона сконцентрирован на водителе. Согласно веянию времени, набор аналоговых кнопок — минимальный. Управление трансмиссией положено на пульт кнопки, а подрулевые лепестки отвечают за изменение степени рекуперации. Красная кнопка на руле активирует экстремальный режим езды Super Sport.
Cyberster построен на модульной платформе Nebula концерна SAIC, которая имеет 800-вольтовую электросистему, базовый задний привод и независимую подвеску всех колес. Модель предлагается в трех вариантах исполнения. Две заднеприводные версии — с двигателем мощностью 314 л.с. или 340 л.с. и батареями соответственно на 64 и 77 кВт. Топовая версия — двухмоторная полноприводная мощностью 544 силы (204/340 л.с.) и батареей на 77 кВт. В зависимости от версии заявленный запас хода — от 500 до 580 км.
По материалам:
Автотема
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