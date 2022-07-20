В Украину начали ввозить литовский бензин в обход беларуси — Finance.ua

В Украину начали ввозить литовский бензин в обход беларуси Сегодня 15:15 — Энергетика

Грузовая компания LTG Cargo, входящая в группу «Литовские железные дороги», начала перевозить в Украину нефтепродукты из Литвы в обход беларуси. Речь идет о горючем, производимом предприятием Orlen Lietuva (оно входит в структуру польского концерна Orlen).

О начале поставок сообщили в LTG Cargo . К концу лета ежемесячные объемы поставок достигнут 30 тыс. тонн, подсчитали в компании.

Пока что горючее перевозят 2-3 раза в неделю. Маршрут проходит между терминалами Моцкава (Литва) и Тракишки (Польша). Из Польши в Украину топливо везут через пункт пропуска Ягодин. В перевозках участвует «Укрзализныця».

Позже LTG Cargo планирует расширять географию перевозок топлива. Компания планирует настроить логистику из порта Клайпеды.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отмечал, что в Украине сохраняется дефицит горючего, однако ситуация частично стабилизировалась. Чтобы полностью преодолеть дефицит, понадобится один-два месяца, считает министр.

Читайте также Литовцы стали меньше пользоваться авто из-за высоких цен на бензин

Он напомнил, что до полномасштабной войны Украина производила 40% нефтепродуктов самостоятельно. Однако Кременчугский завод трижды атаковали, производство остановилось. Кроме того, белорусские нефтеперерабатывающие заводы прекратили продавать нефтепродукты. Небольшую часть закрывали Польша и Румыния, в том числе премиальным топливом. Но первых трех источников сегодня нет.

Кроме того, ряд нефтебаз с запасами топлива были уничтожены врагом. А его импорт по морскому пути невозможен из-за блокады россией акватории Черного моря.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.