В Украину начали ввозить литовский бензин в обход беларуси — Finance.ua

В Украину начали ввозить литовский бензин в обход беларуси
Грузовая компания LTG Cargo, входящая в группу «Литовские железные дороги», начала перевозить в Украину нефтепродукты из Литвы в обход беларуси. Речь идет о горючем, производимом предприятием Orlen Lietuva (оно входит в структуру польского концерна Orlen).
О начале поставок сообщили в LTG Cargo. К концу лета ежемесячные объемы поставок достигнут 30 тыс. тонн, подсчитали в компании.
Пока что горючее перевозят 2-3 раза в неделю. Маршрут проходит между терминалами Моцкава (Литва) и Тракишки (Польша). Из Польши в Украину топливо везут через пункт пропуска Ягодин. В перевозках участвует «Укрзализныця».
Позже LTG Cargo планирует расширять географию перевозок топлива. Компания планирует настроить логистику из порта Клайпеды.
Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отмечал, что в Украине сохраняется дефицит горючего, однако ситуация частично стабилизировалась. Чтобы полностью преодолеть дефицит, понадобится один-два месяца, считает министр.
Он напомнил, что до полномасштабной войны Украина производила 40% нефтепродуктов самостоятельно. Однако Кременчугский завод трижды атаковали, производство остановилось. Кроме того, белорусские нефтеперерабатывающие заводы прекратили продавать нефтепродукты. Небольшую часть закрывали Польша и Румыния, в том числе премиальным топливом. Но первых трех источников сегодня нет.
Кроме того, ряд нефтебаз с запасами топлива были уничтожены врагом. А его импорт по морскому пути невозможен из-за блокады россией акватории Черного моря.
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