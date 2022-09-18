В Украине зарегистрировано 4,6 млн внутренних переселенцев — Finance.ua
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В Украине зарегистрировано 4,6 млн внутренних переселенцев

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Число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц в Украине достигло 4,6 млн человек.
Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко.
По его словам, из этого количества переселенцев 3,2 млн зарегистрировались с начала полномасштабного вторжения российских войск, то есть с 24 февраля 2022 года.
За сентябрь количество внутренних переселенцев увеличилось на 42 тысяч человек. И только 3030 человек в месяц снялись с учета как ВПЛ и вернулись в свое место жительства.
Как добавил Кошеленко, если в начале полномасштабного вторжения россии чаще всего внутренне перемещенные лица сталкивались с проблемами регистрации, то наибольшее количество обращений поступает по поводу изменения адреса места пребывания, снятия с учета как ВПЛ и внесения изменения в справку для устранения ошибок и получения выплат на проживание.
По материалам:
Finance.ua
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