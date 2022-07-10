В Украине заработают новые правила получения водительского удостоверения: что изменится — Finance.ua

В Украине заработают новые правила получения водительского удостоверения: что изменится Сегодня 19:59 — Технологии&Авто

24 июля в Украине заработают новые правила получения водительского удостоверения.

Об этом рассказал главный специалист регионального сервисного центра Константин Винниченко.

По его словам, раньше в автошколе обучали два месяца, после — сразу два экзамена.

Как будет теперь

Теперь месяц будут изучать правила дорожного движения, затем — экзамен в сервисном центре. Так же — и с навыками вождения, рассказал он.

Теория и практика

Таким образом, обучение разделили на две части: сначала — теоретическая, затем — практическая. После каждой — отдельный экзамен. После изучения правил дорожного движения в автошколе ученик получает свидетельство об окончании курса.

Свидетельство теоретическое будет действовать в год. У человека будет один год для того, чтобы сдать теоретический экзамен, чтобы он мог обратиться в учебное заведение для практической подготовки. То есть те, кто успешно сдал теорию, должны снова пойти в автошколу, чтобы пройти там курс практики. И когда уже будет получено свидетельство о практическом обучении, такое свидетельство будет действовать два года, — главный специалист регионального сервисного центра Константин Винниченко.

Теоретический экзамен остается неизменным: у человека есть 20 минут, чтобы ответить на 20 вопросов. Можно сделать не более двух ошибок.

Ранее учащиеся обучались в автошколе 2-2,5 месяца, овладевали правилами дорожного движения и вождения машиной параллельно.

Теперь на каждый из этих блоков выделят по месяцу. Но вот как подстроить программу под новый формат, специалисты пока не понимают, сказал Общественному инструктор автошколы Никита Немьятый.

«Современный человек не сможет сидеть и учиться по 9,5 часов в день, это очень тяжело. К сожалению, у всех автошкол в стране нет четкого плана, как работать», — отметил он.

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