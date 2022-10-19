В Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения «ДроваЄ» — Finance.ua
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В Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения «ДроваЄ»

Личные финансы
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В Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения «ДроваЄ»
В Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения «ДроваЄ»
Украинцы могут заказать дрова через новый онлайн-ресурс «ДроваЄ» — лесхозы уже начали принимать заказы. Так что каждый в несколько кликов может приобрести себе или своим родным дрова на зиму с доставкой на дом. Об этом говорится в сообщении Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
«Правительство делает все возможное, чтобы этой зимой украинцы были с теплом. Премьер-министр Украины поставил четкие задачи для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода в 2022-2023 годах. С этой целью лесхозы проводят заготовку топливных дров для населения. Чтобы упростить и сделать удобной для украинцев покупку дров, мы создали государственный интернет-магазин «ДроваЄ», — говорит министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
Чтобы купить дрова, нужно:
  • зайти на ресурс https://drovae.gov.ua/ и авторизоваться через электронную цифровую подпись или банк, услугами которого пользуетесь;
  • указать адрес доставки дров. Система автоматически подтянет ближайшие вам лесхозы и продукцию, которую можно заказать. Каждый поставщик будет предлагать ассортимент, имеющийся в наличии;
  • определиться с видом и объемом древесины, выбрать функцию с доставкой или без;
  • оплатить заказ или ждать звонка оператора для решения вопросов с логистикой.
Обращаем внимание, что на одно физическое лицо установлен лимит на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон. Поэтому во избежание злоупотреблений и оптовых закупок в магазине действует система авторизации пользователей.
«Заготовка дров для украинцев продолжается. Уже реализовано 2 млн 439 тыс. кубометров древесины. На складах находится около 187 тыс. кубических метров. В общей сложности до конца года лесхозы Гослесагентства планируют реализовать 1,1 млн кубических метров дров», — отметил Стрелец.
Министр напомнил, что для обеспечения топливными дровами наиболее уязвимых категорий граждан на прифронтовых территориях правительство распределило среди областных военных администраций 563 миллиона гривен. Они отправятся на закупку и доставку дров для населения Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.
Также Руслан Стрелец отметил, что под «топор» украинские леса не пустят. Дополнительная заготовка дров топливных в 2022 году производится за счет неиспользованного лимита заготовки древесины за прошлые годы.
По материалам:
Finance.ua
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