В Украине запустили токен, обеспеченный облигациями — Finance.ua

Украинская компания Evoltech и брокер ICU объявили о запуске «первого криптобонда» UA Crypto Bond (UACB), который позволит инвестировать в облигации правительства Украины.
UACB обеспечены военными облигациями с государственной гарантией возврата средств. Ожидаемый срок погашения — ноябрь 2022 года.
Приобрести токены, а после выплат властей по облигациям вывести средства можно с помощью стейблкоинов USDT (на BEP-20 или TRC-20). Авторы инициативы указывают, проведение выплат в USDT позволит защитить инвесторов от колебаний курса гривны.
Изначальная цена за единицу UACB установлена на уровне 34,18 USDT, говорится в условиях размещения.
Для покупки необходимо создать кошелек на сайте, при регистрации нужно указать только электронную почту. Минимальная сумма инвестиций — 3 USDT.
Все привлеченные средства направят на поддержку Украины в войне.
Первый запуск обеспеченных военными облигациями токенов — пилотный.
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