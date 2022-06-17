В Украине запустили токен, обеспеченный облигациями — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине запустили токен, обеспеченный облигациями

Сегодня 11:44Финтех и Карты
100
Украинская компания Evoltech и брокер ICU объявили о запуске «первого криптобонда» UA Crypto Bond (UACB), который позволит инвестировать в облигации правительства Украины.
UACB обеспечены военными облигациями с государственной гарантией возврата средств. Ожидаемый срок погашения — ноябрь 2022 года.
Приобрести токены, а после выплат властей по облигациям вывести средства можно с помощью стейблкоинов USDT (на BEP-20 или TRC-20). Авторы инициативы указывают, проведение выплат в USDT позволит защитить инвесторов от колебаний курса гривны.
Изначальная цена за единицу UACB установлена на уровне 34,18 USDT, говорится в условиях размещения.
Для покупки необходимо создать кошелек на сайте, при регистрации нужно указать только электронную почту. Минимальная сумма инвестиций — 3 USDT.
Все привлеченные средства направят на поддержку Украины в войне.
Первый запуск обеспеченных военными облигациями токенов — пилотный.
Кстати, если вы хотите быть в курсе криптовалютного рынка и начать путь в трейдинге, воспользуйтесь EXMO — криптовалютной биржей, работающая в Украине, Польше и других странах.
Приглашайте друзей и зарабатывайте 25% от комиссий биржи по их операциям 💰

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Forklog
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.