В Украине запустили токен, обеспеченный облигациями — Finance.ua

В Украине запустили токен, обеспеченный облигациями

Сегодня 11:44 — Финтех и Карты

Украинская компания Evoltech и брокер ICU объявили о запуске «первого криптобонда» UA Crypto Bond (UACB), который позволит инвестировать в облигации правительства Украины.

UACB обеспечены военными облигациями с государственной гарантией возврата средств. Ожидаемый срок погашения — ноябрь 2022 года.

Приобрести токены, а после выплат властей по облигациям вывести средства можно с помощью стейблкоинов USDT (на BEP-20 или TRC-20). Авторы инициативы указывают, проведение выплат в USDT позволит защитить инвесторов от колебаний курса гривны.

Изначальная цена за единицу UACB установлена на уровне 34,18 USDT, говорится в условиях размещения.

Для покупки необходимо создать кошелек на сайте, при регистрации нужно указать только электронную почту. Минимальная сумма инвестиций — 3 USDT.

Все привлеченные средства направят на поддержку Украины в войне.

Первый запуск обеспеченных военными облигациями токенов — пилотный.

Кстати, если вы хотите быть в курсе криптовалютного рынка и начать путь в трейдинге, воспользуйтесь EXMO — криптовалютной биржей, работающая в Украине, Польше и других странах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.