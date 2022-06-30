В Украине запустили сервис для донорства бизнеса, арендующего госимущество — Finance.ua
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В Украине запустили сервис для донорства бизнеса, арендующего госимущество

Казна и Политика
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В Украине запустили сервис для донорства бизнеса, арендующего госимущество
В Украине запустили сервис для донорства бизнеса, арендующего госимущество
Фонд государственного имущества запустил сервис «Аренда.Помощь» для финансовой поддержки бизнеса, арендующего имущество у государства.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
На этой платформе арендаторы госимущества могут зарегистрировать заявку на получение денежного пособия от доноров и предоставить аргументацию в необходимости такой поддержки.
В свою очередь, доноры смогут через цифровую платформу выбрать нуждающегося в помощи и предоставить финансовую помощь бизнесу (полностью или частично оплатить аренду государственного имущества).
Для доноров есть возможность выйти на связь с нуждающимися предпринимателями для уточнения деталей. Благотворители самостоятельно выбирают, кому именно они хотят оказать помощь, а также размер такой помощи.
ФГИ, со своей стороны, проверяет и подтверждает действие договоров аренды предпринимателями, заполнившими анкету для получения помощи. При этом в фонде подчеркивают, что выступают только модератором платформы, не влияя на распределение или поступление средств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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