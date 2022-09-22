В Украине запустили первую платежную карту для расчетов криптовалютой — Finance.ua

В Украине запустили первую платежную карту для расчетов криптовалютой Сегодня 10:12 — Финтех и Карты

В Украине запустили первую платежную карту для расчетов криптовалютой

Украинский банк Unex Bank, компания Mastercard и финтех-стартап Weld Money запустили первую в Украине криптовалютную платежную карту weld, позволяющую рассчитываться криптовалютой за товары и услуги везде, где доступны безналичные оплаты.

Что такое weld card?

®, которая привязана к криптовалютному кошельку на платформе Weld card — это цифровая платежная карта на базе Debit Mastercard, которая привязана к криптовалютному кошельку на платформе Weld Money . Карту можно добавить в Apple Pay, Google Pay и рассчитываться криптовалютой за товары и услуги без необходимости пользователю самостоятельно конвертировать ее в обычную (фиатную) валюту. Конвертация криптовалюты происходит в автоматическом режиме: при расчете картой weld эквивалентная сумма списывается с криптовалютного баланса кошелька Weld Money.

В настоящее время weld card позволяет рассчитываться стейблкоином USDT, а вскоре будут добавлены криптовалюты Bitcoin и Altcoin.

Как производится оплата?

Пользователь weld card прикладывает смартфон или смарт-часы (с поддержкой Apple Pay, Google Pay) с цифровой картой к POS-терминалу или вводит данные карты при оплате онлайн на сайте магазина. Банк проводит расчетную операцию в гривне, а эквивалент использованной клиентом гривневой суммы списывается с криптовалютного баланса пользователя на платформе Weld Money.

Таким образом, для пользователя процесс оплаты криптовалютной картой weld не отличается от обычной безналичной оплаты, и никакие дополнительные действия для расчета криптовалютой не требуются.

Какие операции доступны с weld card? Пользователи weld card могут оплачивать товары и услуги в физических магазинах и онлайн, а также снимать наличные средства в банкоматах, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты. При этом при оплате товаров и услуг картой weld никакие дополнительные комиссии с пользователя не взимаются.

Как получить криптокарту

Оформление виртуальной карты происходит онлайн на платформе Weld Money. При этом используются современные технологии верификации и идентификации клиентов, имплементированные Unex Bank, согласно действующему законодательству Украины, а именно — Дія, Дія.Підпис. Весь процесс занимает не более 15 минут.

Оформить карту weld могут граждане Украины старше 21 года.

Выпуск цифровой карты бесплатный. При необходимости клиент также может заказать выпуск физической пластиковой карты в отделении Unex Bank.

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