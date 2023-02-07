В Украине запустили первую национальную коллекцию NFT-котов ВСУ: средства пойдут на флот морских дронов — Finance.ua
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В Украине запустили первую национальную коллекцию NFT-котов ВСУ: средства пойдут на флот морских дронов

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В Украине запустили первую национальную коллекцию NFT-котов ВСУ: средства пойдут на флот морских дронов
В Украине запустили первую национальную коллекцию NFT-котов ВСУ: средства пойдут на флот морских дронов
Команда UACatsDivision совместно с UNITED24 создала первую национальную NFT-коллекцию с изображением котов-героев ВСУ. Все собранные от продажи средства будут направлены на покупку боевых морских дронов. Амбициозная цель проекта — собрать 40 миллионов гривен.

Что это за коллекция и почему она нужна

UACatsDivision — это первая NFT-коллекция с изображением котов ВСУ.
Котик из ТРО, котик-морпех, котик-медик, котик-журналист и еще 10 000 разных котов, защищающих родную землю от врага. Создайте своего уникального пушистого героя и сделайте собственный вклад в победу Украины.
«Сейчас в Украине формируется первый в мире флот морских дронов. Это технологическая разработка, которая позволит защитить акватории украинских морей и мирные города от российских ракет. Морские дроны могут выполнять несколько боевых задач: проводить морскую разведку, наблюдать за береговой активностью и наносить огневые поражения по целям. Вместе украинцы создают технологическую историю», — отметил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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Цель проекта состоит в том, чтобы в результате продажи всех созданных NFT-изображений коллекции собрать 40 миллионов гривен. Все средства будут направлены на приобретение 4 боевых единиц первого в мире флота морских дронов, а уникальный NFТ-кот остается в вашей собственности.
Начало распродажи стартует 22 февраля 2023 года, а пока можно присоединиться к сообществу UACatsDivision, чтобы внести свой вклад в общую победу страны.
Всю информацию, пошаговые инструкции и ответы на вопросы можно найти на сайте www.uacatsdivision.com.
По материалам:
Finance.ua
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