В Украине запускают систему фудбенкинга — кто сможет получить продукты бесплатно
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Украинской федерацией банков продовольствия приступили к внедрению системы фудбенкинга — механизма передачи пригодных к потреблению продуктов от бизнеса социально уязвимым группам населения.
Об этом сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона «Единые новости».
Масштабы утилизации продуктов
По его словам, ежегодно в Украине утилизируется до 2,5−2,7 млн тонн продовольствия, значительная часть которого еще пригодна к потреблению. В то же время более 12,7 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи.
«Каждый год в Украине может утилизироваться до 2,5 миллиона тонн продовольствия — это до 15−20% от объемов производства и потребления. Наша задача — максимально сократить эти потери и направить такие продукты на поддержку людей, которые в этом нуждаются», — подчеркнул Высоцкий.
Как будет работать система
Производители и ритейлеры будут передавать непроданные, но безопасные продукты в банки продовольствия — некоммерческие организации, которые будут осуществлять их сортировку, хранение и формирование продуктовых наборов.
В дальнейшем эти продукты или готовые блюда будут бесплатно передаваться людям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
Необходимые законодательные изменения
Планируется принятие отдельного закона «О банках продовольствия», а также внесение изменений в налоговое и экологическое законодательство.
В частности, речь идет о введении двух типов сроков годности, налоговых стимулах для бизнеса и обязанности крупных ритейлеров передавать непроданные продукты.
Ожидаемый эффект для экономики и общества
Ожидается, что внедрение системы фудбенкинга позволит:
- уменьшить объемы пищевых отходов и расходы на их утилизацию (в настоящее время достигают почти 9,6 млрд грн в год);
- обеспечить продовольствием миллионы украинцев, в том числе внутренне перемещенных лиц, пенсионеров и людей с инвалидностью;
- снизить нагрузку на государственный бюджет;
- создать дополнительные стимулы социально ответственного бизнеса.
Важно, что все требования безопасности пищевых продуктов будут оставаться неизменными. Контроль будут осуществлять соответствующие государственные органы, а ответственность за качество и надлежащие условия хранения будут нести банки продовольствия.
Высоцкий добавил, что промежуточная цель — до 50% нереализованных, но пригодных продуктов направлять на социальные нужды. В долгосрочной перспективе — до 80%, что будет соответствовать лучшим европейским практикам.
В Украине запускают систему фудбенкинга — кто сможет получить продукты бесплатно
