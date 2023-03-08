В Украине запускают грантовые программы для ветеранов: кто сможет получить до миллиона гривен — Finance.ua

В Украине запускают грантовые программы для ветеранов: кто сможет получить до миллиона гривен Сегодня 14:03 — Личные финансы

В Украине запускают грантовые программы для ветеранов: кто сможет получить до миллиона гривен

Правительство Украины предложит программы для создания и развития бизнеса и активные программы занятости для трудоустройства ветеранов, в том числе людей с приобретенной в результате войны инвалидностью.

Как сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, правительство нарабатывает ряд вариантов для разных групп ветеранов.

«Ключевым для государства в политике интеграции ветеранов в рынок труда является обеспечение их экономической независимости и права на достойный труд. В настоящее время правительство нарабатывает ряд вариантов для разных групп ветеранов. Те, кто хочет стать предпринимателями или развивать собственный бизнес, которым занимались до войны, смогут воспользоваться грантовыми программами. Уже в апреле мы запустим новые направления — гранты на собственное дело для супруга/супруги ветерана до 500 тыс грн и гранты до 1 млн грн для группы ветеранов. По нашим оценкам, около 170 тысяч ветеранов пожелают заняться предпринимательством», — рассказала Татьяна Бережная.

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По ее словам, ветераны, которые захотят получить новую, более востребованную на рынке труда специальность, смогут пройти переобучение за счет государства или получить грант на такое обучение.

«С апреля стартует новая грантовая программа „Старт в ІТ“, по которой можно получить грант до 30 тыс. грн на обучение в сфере ІТ. Этой программой смогут воспользоваться и ветераны, которые пожелают овладеть современными технологиями», — отметила Татьяна Бережная.

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Кроме того, правительство будет стимулировать работодателей брать на работу ветеранов, компенсируя часть расходов на оплату труда.

Среди других вариантов в рамках программы содействия трудоустройству ветеранов рассматривается направление упрощения доступа на рынок охранной деятельности, что позволит бывшим военным реализовываться в этой сфере.

Справка Finance.ua:

6,2% ветеранов сейчас имеют свой бизнес, а 63,6% хотели бы открыть собственное дело;

Кабмин разрешил украинцам предъявлять электронное удостоверение ветерана для внесения в реестр лиц, имеющих право на льготы;



Украинский ветеранский фонд запустил программу микрофинансирования бизнеса ветеранов и членов их семей. 20 тысяч гривен возместят на покупку товаров и оборудования для ведения собственного дела.



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