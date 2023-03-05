Зарплаты и надбавки военных: что изменилось с марта — Finance.ua

Зарплаты и надбавки военных: что изменилось с марта Сегодня 10:06 — Личные финансы

В последний день января Министерство обороны сообщило об изменениях в порядке начисления денежного довольствия для военных.

Если в феврале все получали такие же суммы, как в январе-декабре, с марта надбавку 30 тыс. грн будут получать не все.

«Изменения коснутся военнослужащих и сотрудников системы МВД, которые находятся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников и курсантов военных вузов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий», — говорят в МО.

На эту выплату, согласно приказу Министерства обороны № 44 от 25 января 2023 года, могут рассчитывать военные, выполняющие задачи:

в составе группировок войск или резерва главнокомандующего Вооруженными силами Украины, развернутых пунктов управления Генштаба, осуществляющих управление действующими группировками войск;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры;

по обеспечению имеющихся группировок войск в районах ведения боевых действий согласно боевым (логистическим) распоряжениям.

Также надбавка в 30 тыс. грн будет выплачиваться командированным в состав военных администраций в районах ведения боевых действий.

Подтверждение непосредственного участия военнослужащих в боевых действиях или выполнения боевого задания осуществляется на основании:

боевого приказа;

журнала боевых действий/журнала ведения оперативной обстановки;

рапорта командира.

Боевые выплаты в 100 тыс. грн в месяц будут сохранены украинским бойцам, воюющим с противником на передовой. То же касается и семей пленных и пропавших без вести — выплаты в 100 тыс. грн для них также сохраняются.

По словам заместителя начальника управления социальной поддержки — начальника отдела денежного довольствия и заработной платы полковника Олега Рогаля, кроме военнослужащих, участвующих в боевых действиях на линии столкновения, 100 тыс. грн также будут получать за время выполнения боевых задач:

военнослужащие ракетных войск и артиллерии;

летчики во время выполнения полетов в районах ведения боевых действий;

моряки;

военные медики (в 2023 году их выделили в отдельную категорию как военнослужащих, которые будут иметь вознаграждение 100 тыс. грн ежемесячно);

зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска, выполняющие задачи в районе проведения боевых действий.

В случае получения ранения военнослужащий будет получать вознаграждение в 100 тыс. грн. в течение всего времени лечения.

К этим двум суммам надбавки с 1 февраля добавилась третья — 50 тыс. грн. Ее будут получать военные, выполняющие боевые задания в составе органов военного управления, управляющие подразделениями первого эшелона обороны или наступления на линии столкновения. Список таких органов утверждается главнокомандующим либо Генштабом.

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