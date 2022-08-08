В Украине запускают бесплатное обучение в IT-сфере: стартовал прием заявок — Finance.ua
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В Украине запускают бесплатное обучение в IT-сфере: стартовал прием заявок

Личные финансы
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В Украине запускают бесплатное обучение в IT-сфере: стартовал прием заявок
В Украине запускают бесплатное обучение в IT-сфере: стартовал прием заявок
Минцифры запускает образовательный проект IT Generation для желающих сменить профессию и овладеть специальностью в IT. Украинцы уже могут подать заявку на участие в проекте.
Об этом говорится в Telegram-канале Министерства цифровой трансформации.
В течение двух недель будет продолжаться прием заявок от украинских граждан, которые хотят сменить профессию и желают бесплатно учиться IT-специальностям.

Как подать заявку

Для участия в IT Generation желающим обучаться нужно выбрать школу и образовательную программу на платформе проекта, перейти по ссылке на сайт избранной школы и подать заявку. Отбор студентов будет проводить школа, в том числе путем тестирования и собеседования.
С перечнем документов, необходимых для студентов, можно ознакомиться на платформе проекта, в разделе FAQ и на сайтах школ.
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Кто может обучаться? Получить новую квалификацию смогут около 1 тысячи украинцев 21-60 лет, никогда ранее не обучавшихся IT-специальностям и не имеющих опыта работы в этой сфере. Также рекомендуется знание английского языка на уровне В1. Продолжительность обучения: 2–6 месяцев в зависимости от учебной программы.
Обучаться можно будет по следующим IT-направлениям:
  • технические: FrontEnd; QA; JavaScript; Java; Python, Blockchain
  • нетехнические: Project/Product Management; UI/UX Design; Business Analysis; HR/Recruiting; Digital Marketing..
Подробнее ознакомиться с каждой из профессий можно по ссылке:
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По материалам:
Finance.ua
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