В Украине запускают бесплатное обучение в IT-сфере: стартовал прием заявок — Finance.ua

В Украине запускают бесплатное обучение в IT-сфере: стартовал прием заявок Сегодня 16:14 — Личные финансы

В Украине запускают бесплатное обучение в IT-сфере: стартовал прием заявок

Минцифры запускает образовательный проект IT Generation для желающих сменить профессию и овладеть специальностью в IT. Украинцы уже могут подать заявку на участие в проекте.

Об этом говорится в Telegram-канале Министерства цифровой трансформации.

В течение двух недель будет продолжаться прием заявок от украинских граждан, которые хотят сменить профессию и желают бесплатно учиться IT-специальностям.

Как подать заявку

Для участия в IT Generation желающим обучаться нужно выбрать школу и образовательную программу на платформе проекта , перейти по ссылке на сайт избранной школы и подать заявку. Отбор студентов будет проводить школа, в том числе путем тестирования и собеседования.

С перечнем документов, необходимых для студентов, можно ознакомиться на платформе проекта, в разделе FAQ и на сайтах школ.

Кто может обучаться? Получить новую квалификацию смогут около 1 тысячи украинцев 21-60 лет, никогда ранее не обучавшихся IT-специальностям и не имеющих опыта работы в этой сфере. Также рекомендуется знание английского языка на уровне В1. Продолжительность обучения: 2–6 месяцев в зависимости от учебной программы.

Обучаться можно будет по следующим IT-направлениям:

технические: FrontEnd; QA; JavaScript; Java; Python, Blockchain

нетехнические: Project/Product Management; UI/UX Design; Business Analysis; HR/Recruiting; Digital Marketing..

Подробнее ознакомиться с каждой из профессий можно по ссылке:

о нетехнических специальностях: https://youtu.be/N7D2EHlBjnY;

о технических специальностях: https://youtu.be/Zhm2CIwAVOE.

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