В Украине запретили российскую символику на индивидуальных номерах авто — Finance.ua

В Украине запретили российскую символику на индивидуальных номерах авто Сегодня 19:31 — Личные финансы

В Украине запретили российскую символику на индивидуальных номерах авто

Владельцам автомобилей в Украине официально запретили использовать буквы Z и V с намеком на символику российского вторжения в индивидуальных номерных знаках.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Кабинет Министров Украины запретил заказывать и изготавливать индивидуальные номерные знаки, содержащие символику, которая ассоциируется с полномасштабным вторжением россии в Украину, тоталитарными режимами. О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет», — говорится в сообщении.

Что это значит

Теперь в соответствии с законодательством под запрет попадают буквы «Z» и «V», использование которых в индивидуальном номерном знаке содержит намек на символику военного российского вторжения на территорию Украины. То есть использование этих букв отдельно, а также в словах, написанных кириллицей, вместо «З», «С», «В», «Ф». Такой запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

Инфографика: hsc.gov.ua

На украинских номерных знаках не может быть эмблем органов государства-террориста и вооруженных сил россии: сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения.

Индивидуальный номерной знак — это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства, он производится по индивидуальному заказу владельца. Надпись на нем уникальна и не может повторяться. Поэтому если желаемый номерной знак уже был заказан и изготовлен раньше, то владельцу транспортного средства придется придумать другую комбинацию.

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