В Украине выросло производство масла, но потребление сократилось — Finance.ua
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В Украине выросло производство масла, но потребление сократилось

Личные финансы
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Объем производства масла в Украине вырос, однако потребление продукта значительно уменьшилось. Высокие розничные цены остаются одной из основных причин этого снижения, поскольку акционные механизмы в торговых сетях до сих пор не запустились массово.
Об этом сообщает отраслевое информационно-аналитическое агентство «Инфагро».
Поскольку в Европу можно экспортировать только масло с содержанием жира 82%, продавцы «Крестьянского» масла пока не могут удержать цену за счет экспортных поставок.
Отмечается, что внешние продажи такого масла ограничены относительно небольшими поставками в Молдову и Казахстан. Зная ситуацию на внутреннем рынке Украины, импортеры из этих стран не спешат дорого платить за украинский товар, потому что спрос на внутреннем рынке остается слабым, некоторым украинским производителям приходится идти на существенные ценовые уступки.
Следует отметить, что в феврале внешние продажи масла выросли на треть по сравнению с январем. В марте экспорт масла может достигнуть рекордных месячных показателей с 2022 года.
По материалам:
Діло
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