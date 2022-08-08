В Украине выросло количество импортеров дизтоплива в 5 раз — Finance.ua

В Украине выросло количество импортеров дизтоплива в 5 раз Сегодня 07:23 — Энергетика

В Украине выросло количество импортеров дизтоплива в 5 раз

Количество импортеров топлива в Украину продолжает расти.

Об этом пишет эксперт Консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн.

В частности, по состоянию на июль прошлого года дизтопливо импортировала 71 компания, а уже в июле-2022 их количество выросло до 355.

Количество импортеров бензинов в июле этого года возросло до 105, тогда как в июле прошлого года их насчитывалось около 36. Что касается поставщиков автогаза, то в прошлом году их было в среднем 73, сейчас почти 114.

Также эксперт считает, что уже совсем скоро на заправках цена на автогаз упадет до 25,5-26 грн/л, что для среднестатистической АЗС будет означать заработок, близкий к нулю. Кроме этого, вскоре правительство может вернуть налоги на топливо, отмененные весной.

До полномасштабного вторжения большие объемы топлива в Украину поставлялись из россии и беларуси. Сейчас отечественный рынок горючего переориентировался на поставки из стран ЕС, в том числе порты Польши и Румынии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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