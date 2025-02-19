В Украине выросли цены на мясо — Finance.ua

В Украине выросли цены на мясо Сегодня 06:41 — Личные финансы

Украинцам показали, как изменились цены на говядину, бекон и сало в супермаркетах. Об этом сообщает «Хвиля», пишет agronews.ua

В частности, средняя цена на говядину гуляш выросла с январских 304,08 грн. до 313,98 грн. за килограмм. Говяжьи ребра также незначительно подорожали — со 172,29 грн до 175,45 грн за килограмм.

Более заметный рост цен показал бекон «Укрпромснаб» — его средняя стоимость увеличилась с 434,67 грн до 459,37 грн за килограмм. При этом разброс цен в разных магазинах довольно значителен: от 445,20 грн у Megamarket до 479,00 грн у Novus.

Что касается сала, то его цены остались практически стабильными. Домашнее сало подорожало всего на 1 гривну — с 232,93 грн. до 234,00 грн. за килограмм. А соленое сало даже немного подешевело — с 248,34 грн. до 242,84 грн. за килограмм.

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agronews По материалам:

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