В Украине выросли цены на мясо — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине выросли цены на мясо

Личные финансы
3
Украинцам показали, как изменились цены на говядину, бекон и сало в супермаркетах. Об этом сообщает «Хвиля», пишет agronews.ua.
В частности, средняя цена на говядину гуляш выросла с январских 304,08 грн. до 313,98 грн. за килограмм. Говяжьи ребра также незначительно подорожали — со 172,29 грн до 175,45 грн за килограмм.
Более заметный рост цен показал бекон «Укрпромснаб» — его средняя стоимость увеличилась с 434,67 грн до 459,37 грн за килограмм. При этом разброс цен в разных магазинах довольно значителен: от 445,20 грн у Megamarket до 479,00 грн у Novus.
Что касается сала, то его цены остались практически стабильными. Домашнее сало подорожало всего на 1 гривну — с 232,93 грн. до 234,00 грн. за килограмм. А соленое сало даже немного подешевело — с 248,34 грн. до 242,84 грн. за килограмм.
Кстати, если вам не хватает денег, то получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Выбрать кредит

По материалам:
agronews
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.