В Украине выпустили партию спецавтомобилей на базе Renault (фото) — Finance.ua
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В Украине выпустили партию спецавтомобилей на базе Renault (фото)

Технологии&Авто
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В Украине выпустили партию спецавтомобилей на базе Renault (фото)
В Украине выпустили партию спецавтомобилей на базе Renault (фото)
Завод спецтехники «Техкомплект» изготовил партию бортовых машин Renault с крано-манипуляторной установкой Comet. Об этом сообщает сайт производителя.
«Для „УкрТрансГаз“ изготовлено и отгружено два тентованных бортовых автомобиля на базе Renault Trucks K P6X6 Medium 13L E5», — говорится в сообщении.
Позади кабины базового полноприводного грузовика установлен мощный шарнирно-сочлененный кран-манипулятор Comet XC 3500 А3, рассчитанный на максимальную нагрузку в 11 300 кг.
Характеристики крано-манипуляторной установки:
  • Грузовой момент, тм 30,6
  • Место установки — за кабиной
  • Угол вращения 400°
  • Вылет стрелы 10,34 м
  • Максимальная грузоподъемность на минимальном вылете 2,7 м — 11 300 кг
  • Грузоподъемность на конце стрелы при максимальном вылете — 2900 кг
  • Максимальная высота подъема 13,57 м
  • Количество секций — 3
  • Масса оборудования 4000 кг.
По материалам:
mmr.ua
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