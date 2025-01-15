В Украине выпустили партию спецавтомобилей на базе Renault (фото) — Finance.ua

В Украине выпустили партию спецавтомобилей на базе Renault (фото)
Завод спецтехники «Техкомплект» изготовил партию бортовых машин Renault с крано-манипуляторной установкой Comet. Об этом сообщает сайт производителя.
«Для „УкрТрансГаз“ изготовлено и отгружено два тентованных бортовых автомобиля на базе Renault Trucks K P6X6 Medium 13L E5», — говорится в сообщении.
Позади кабины базового полноприводного грузовика установлен мощный шарнирно-сочлененный кран-манипулятор Comet XC 3500 А3, рассчитанный на максимальную нагрузку в 11 300 кг.
Характеристики крано-манипуляторной установки:
- Грузовой момент, тм 30,6
- Место установки — за кабиной
- Угол вращения 400°
- Вылет стрелы 10,34 м
- Максимальная грузоподъемность на минимальном вылете 2,7 м — 11 300 кг
- Грузоподъемность на конце стрелы при максимальном вылете — 2900 кг
- Максимальная высота подъема 13,57 м
- Количество секций — 3
- Масса оборудования 4000 кг.
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