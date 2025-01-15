В Украине выпустили партию спецавтомобилей на базе Renault (фото) — Finance.ua

В Украине выпустили партию спецавтомобилей на базе Renault (фото) Сегодня 23:45 — Технологии&Авто

В Украине выпустили партию спецавтомобилей на базе Renault (фото)

Завод спецтехники «Техкомплект» изготовил партию бортовых машин Renault с крано-манипуляторной установкой Comet. Об этом сообщает сайт производителя.

«Для „УкрТрансГаз“ изготовлено и отгружено два тентованных бортовых автомобиля на базе Renault Trucks K P6X6 Medium 13L E5», — говорится в сообщении.

Позади кабины базового полноприводного грузовика установлен мощный шарнирно-сочлененный кран-манипулятор Comet XC 3500 А3, рассчитанный на максимальную нагрузку в 11 300 кг.

Характеристики крано-манипуляторной установки:

Грузовой момент, тм 30,6

Место установки — за кабиной

Угол вращения 400°

Вылет стрелы 10,34 м

Максимальная грузоподъемность на минимальном вылете 2,7 м — 11 300 кг

Грузоподъемность на конце стрелы при максимальном вылете — 2900 кг

Максимальная высота подъема 13,57 м

Количество секций — 3

Масса оборудования 4000 кг.

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