В Украине вводятся книжные сертификаты и субсидии для книжных магазинов: Зеленский подписал закон — Finance.ua

В Украине вводятся книжные сертификаты и субсидии для книжных магазинов: Зеленский подписал закон Сегодня 14:35 — Казна и Политика

В Украине вводятся книжные сертификаты и субсидии для книжных магазинов: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 11 251, который предусматривает поддержку книжных магазинов, а также вводит выдачу книжных сертификатов.

Об этом сообщается на сайте парламента.

«17.06.2024 — возвращен с подписью от Президента Украины», — говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Как сообщалось, законопроект предусматривает субсидии на аренду помещений для книжных магазинов, а также вводит выдачу книжных сертификатов.

«Теперь можно будет сдавать должным образом заверенные копии нужных для субсидии документов. Также установлены четкие сроки рассмотрения заявлений — 10 дней, и 5 дней предусмотрено на обнародование результатов. Мы не только поддержим издательскую отрасль, но и популяризируем украинскую книгу», — рассказывала одна из инициатор законопроекта, нардеп Евгения Кравчук.

По ее словам, с 2024 года книжные сертификаты на сумму 908 грн получат 18-летние украинцы, а с прекращением военного положения — один из родителей при рождении ребенка.

«Воспользоваться этим правом можно будет в течение одного года и сделать это будет еще проще — через «Дію», — отметила парламентарий.

Как указывает нардеп, в обществе есть запрос на эти услуги. В частности, доля людей, которые читают ежедневно, увеличилась с 8% до 17% в период с 2020 до 2023 года. Также возросла популярность книг на украинском языке — с 32 до 54%.

УНН По материалам:

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