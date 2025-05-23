В Украине вводится процедура государственной регистрации ГМО — Finance.ua

В Украине вводится процедура государственной регистрации ГМО Сегодня 05:09

В Украине вводится процедура государственной регистрации ГМО

Кабинет Министров Украины утвердил постановление «Некоторые вопросы государственной регистрации генетически модифицированных организмов», которое определяет четкие правила обращения ГМО на украинском рынке. Документ разработан для реализации положений профильного закона и гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В ведомстве отмечают, что внедрение новых регуляторных норм является важным шагом в процессе евроинтеграции.

«Минагрополитики продолжает кропотливую работу над гармонизацией украинского законодательства с требованиями ЕС. Наша цель — европейское будущее для украинского агропроизводства», — заявил министр агрополитики Виталий Коваль.

Что предусматривает постановление

Документ устанавливает:

порядок государственной регистрации и перерегистрации генетически модифицированных организмов (ГМО);

процедуру приостановки такой регистрации;

алгоритм рассмотрения возражений по поданным заявкам;

требования к оформлению и подаче заявок на регистрацию;

унифицированные формы заявлений и заявок.

Что это значит для рынка

Введение четких процедур регистрации ГМО позволит агропроизводителям легально работать с продукцией, содержащей генетически модифицированные организмы, и выйти на новые рынки. Кроме того, новая система призвана повысить прозрачность и безопасность агропроизводства, что является одним из ключевых требований для сближения с ЕС.

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