В Украине ввели новый календарь праздников: что изменилось — Finance.ua

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В Украине ввели новый календарь праздников: что изменилось

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В Украине ввели новый календарь праздников: что изменилось
В Украине ввели новый календарь праздников: что изменилось
1 сентября 2023 року ПЦУ перешла на Новоюлианский календарь. Некоторые государственные праздники, связанные с христианскими традициями, получили новые даты. Следовательно, компаниям стоит скорректировать свой производственный календарь, пишет work.ua.
Из-за реформы церковного календаря непереходящие праздники сместились на 13 дней. В частности поэтому Верховная Рада изменила даты празднований Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц Украины.
Какие праздники и даты изменились:
  • 1 октября вместо 14 октября — День защитников и защитниц Украины, Покрова Пресвятой Богородицы.
  • 27 октября вместо 9 ноября — День украинской письменности и языка.
  • 6 декабря вместо 19 декабря — День Святого Николая.
  • 25 декабря вместо 7 января — Рождество.
  • 15 июля вместо 28 июля — День Украинской Государственности.
Остались неизменными: День Вооруженных сил Украины — 6 декабря, День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне — 8 мая, День соборности — 22 января.
Напомним, в Украине во время военного положения остановлено положение Кодекса законов о труде (КЗоТ), касающееся официальных праздничных и нерабочих дней. То есть, раньше, если праздники совпадали с выходным, они переносились на следующий день после праздничного или нерабочего дня. Сейчас эта норма упразднена, но работодатели могут самостоятельно устанавливать график работы предприятия.
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По материалам:
Finance.ua
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