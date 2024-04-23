В Украине второй день подряд дефицит в энергосистеме: в Укрэнерго рассказали, где ожидать ограничений — Finance.ua

В Украине второй день подряд дефицит в энергосистеме: в Укрэнерго рассказали, где ожидать ограничений Сегодня 14:36 — Энергетика

Из-за дефицита электроэнергии, вызванного ущербом от российских ракетных обстрелов, Украина уже второй день подряд вынуждена обращаться за экстренной помощью в европейские страны, вводя графики ограничения электроэнергии для предприятий и промышленности с 18:00 до 22:00.

Из-за дефицита в энергосистеме Украина уже второй день подряд привлекает аварийную помощь от международных партнеров. Об этом заявили в Укрэнерго.

Подробности

Учитывая дефицит с 18:00 до 22:00, для бизнеса и промышленности будут применены графики ограничения мощности.

Потребление

Сегодня утром на 08:50 потребление на 1,3% ниже, чем вчера в это же время.

«Вчера, 22 апреля, вечерний максимум был на 2,6% выше максимума 19 апреля (предыдущий рабочий день)», — заявили в Укрэнерго.

Отмечается, что максимум потребления пришелся на 20:30 — 21:30. Энергетики просят украинцев выключить в этот период мощные электроприборы.

Ограничения

Сегодня на протяжении всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений, причиненных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей.

УНН По материалам:

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