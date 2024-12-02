В Украине вступил в силу режим экспортного обеспечения агротоваров — Finance.ua

В Украине вступил в силу режим экспортного обеспечения агротоваров Сегодня 13:12

В Украине вступил в силу режим экспортного обеспечения агротоваров

Режим экспортного обеспечения применительно к операциям по экспорту отдельных видов товаров начал действовать с 1 декабря 2024 года, сообщила Государственная таможенная служба.

«С указанной даты начинают применяться положения законов Украины от 9 мая 2024 года № 3706-ІХ „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях экспорта отдельных видов товаров в период действия военного положения“ и № 3707-ІХ „О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно особенностей экспорта отдельных видов товаров в период действия военного положения“, которыми установлены особенности проведения операций по экспорту отдельных видов товаров в рамках введения режима экспортного обеспечения», — подчеркнули в Государственной таможенной службе.

В то же время напоминается, что согласно постановлению Кабинета министров № 1261 от 29 октября 2024 года, в перечень товаров, к которым применяется этот режим, входят мед натуральный, грецкие орехи в скорлупе, орехи грецкие без скорлупы, пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена рапса или кользы, семена подсолнечника, масло подсолнечное, соевое и рапсовое, жмыхи и другие твердые отходы и остатки, полученные при добыче растительных или микробных жиров и масел, отмечается в сообщении.

Режим экспортного обеспечения не применяется к операциям по вывозу за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта отдельных видов товаров, в частности: тех, что вывозятся как запасы транспортными средствами коммерческого назначения в соответствии со ст. 229 Таможенного кодекса; включенных в товарные подкатегории 1001 91 10 00, 1002 10 00 00, 1003 10 00 00, 1004 10 00 00, 1005 10 13 00, 1005 10 15 00 1201 10 00 00, 1205 10 10 00, 1206 00 10 00 согласно УКТВЭД; осуществляемые плательщиками налога на добавленную стоимость в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного с учетом положений пунктов 1−5 раздела IX «О карантине растений»; которые вывозятся в качестве гуманитарной помощи от Украины.

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