В Украине возобновили производство легковых автомобилей — Finance.ua

В Украине возобновили производство легковых автомобилей

В Украине возобновили производство легковых автомобилей

Сегодня, 10 июня, автомобильный завод «Еврокар» в Закарпатской области возобновляет свою работу.

Предприятие вернется к выпуску новых машин. Из-за границы уже прибыло 80 машинокомплектов, из которых будут собирать товарные транспортные средства.

«Еврокар» получил машинокомплекты на сборку кроссоверов Kodiaq и Karoq. Если предприятие заметит высокий спрос на свою продукцию, объемы производства будут увеличиваться.

Как уточняется в пресс-релизе, в Украину уже прибыла первая партия машинокомплектов для 80 кроссоверов Kodiaq и Karoq.

В то же время в компании уточнили, что увеличение объемов производства будет напрямую зависеть от развития войны в Украине.

Автомобильный завод «Еврокар» — это официальный дистрибьютор Skoda в Украине. Поставки автомобилей проходят в формате SKD (Semi Knocked Down). Это означает, что двигатель, коробка, задняя и передняя оси, колеса, а также карданный вал для моделей 4×4 демонтируются из готовых автомобилей. Основные комплектующие с кузовом отправляют на повторную сборку на заводе в Украине.

Ранее сообщалось, что в свободных помещениях завода «Еврокар» был организован центр предоставления помощи для переселенцев. Временно перемещенные лица продолжают проживать на территории предприятия. После возобновления производства беженцы продолжат жить в корпусах завода.

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