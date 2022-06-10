В Украине возобновили производство легковых автомобилей — Finance.ua

Как уточняется в пресс-релизе, в Украину уже прибыла первая партия машинокомплектов для 80 кроссоверов Kodiaq и Karoq.
В то же время в компании уточнили, что увеличение объемов производства будет напрямую зависеть от развития войны в Украине.
Автомобильный завод «Еврокар» — это официальный дистрибьютор Skoda в Украине. Поставки автомобилей проходят в формате SKD (Semi Knocked Down). Это означает, что двигатель, коробка, задняя и передняя оси, колеса, а также карданный вал для моделей 4×4 демонтируются из готовых автомобилей. Основные комплектующие с кузовом отправляют на повторную сборку на заводе в Украине.
Ранее сообщалось, что в свободных помещениях завода «Еврокар» был организован центр предоставления помощи для переселенцев. Временно перемещенные лица продолжают проживать на территории предприятия. После возобновления производства беженцы продолжат жить в корпусах завода.
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