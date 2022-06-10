В Украине возобновили производство легковых автомобилей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине возобновили производство легковых автомобилей

Сегодня 23:00Технологии&Авто
1
В Украине возобновили производство легковых автомобилейВ Украине возобновили производство легковых автомобилей
Сегодня, 10 июня, автомобильный завод «Еврокар» в Закарпатской области возобновляет свою работу.
Предприятие вернется к выпуску новых машин. Из-за границы уже прибыло 80 машинокомплектов, из которых будут собирать товарные транспортные средства.
«Еврокар» получил машинокомплекты на сборку кроссоверов Kodiaq и Karoq. Если предприятие заметит высокий спрос на свою продукцию, объемы производства будут увеличиваться.
Читайте также
Как уточняется в пресс-релизе, в Украину уже прибыла первая партия машинокомплектов для 80 кроссоверов Kodiaq и Karoq.
В то же время в компании уточнили, что увеличение объемов производства будет напрямую зависеть от развития войны в Украине.
Автомобильный завод «Еврокар» — это официальный дистрибьютор Skoda в Украине. Поставки автомобилей проходят в формате SKD (Semi Knocked Down). Это означает, что двигатель, коробка, задняя и передняя оси, колеса, а также карданный вал для моделей 4×4 демонтируются из готовых автомобилей. Основные комплектующие с кузовом отправляют на повторную сборку на заводе в Украине.
Ранее сообщалось, что в свободных помещениях завода «Еврокар» был организован центр предоставления помощи для переселенцев. Временно перемещенные лица продолжают проживать на территории предприятия. После возобновления производства беженцы продолжат жить в корпусах завода.
Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.

Купить онлайн карту Assistance

По материалам: uamotors
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.