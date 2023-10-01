В Украине в октябре ожидается дефицит стекла — Finance.ua
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В Украине в октябре ожидается дефицит стекла

Мир
18
В этом году украинские оконщики ожидают значительный дефицит стекла в осенний период, когда наблюдается пик спроса на окна, поскольку почти 60% его поступает из Турции и беларуси.
Об этом пишет Forbes.
Отмечается, что украинские оконщики работают на 60−70% своих мощностей, поскольку рынок столкнулся с нехваткой рабочих рук и слабым спросом.
По данным государственной службы статистики в 2022 году строительные предприятия Украины сократили объем выполненных работ на 56% по сравнению с 2021 годом — до 113,83 млрд грн.
До Большой войны более 75% такого стекла завозили из россии и беларуси. Сейчас даже при сокращении рынка вдвое, цены на стекло выросли на 80%.
«За первые семь месяцев 2023 года в Украину импортировали около 5,65 млн кв. м флоат-стекла, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы. Почти 68% - из Польши, еще по 7% - из Турции и Чехии», — говорится в сообщении.
Однако минимум треть всего импортируемого Украиной флоат-стекла производилась в беларуси.
Добавляется, что запрета на импорт продукции из беларуси нет. По данным Гостаможни в прошлом году в Украину импортировали литое и прокатное стекло на более чем 759 тыс. долл.
Импорт из беларуси составил почти треть, еще 20% приходилось на Польшу, а 15% - на Мексику. В этом году беларусь исчезла из прямых импортеров стекла, выросла доля Польши.
По материалам:
Економічна Правда
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