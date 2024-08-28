В Украине увеличивается количество банковских карт — Finance.ua

В Украине увеличивается количество банковских карт Сегодня 20:41 — Финтех и Карты

В Украине увеличивается количество банковских карт

Количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сети в июне по сравнению с январем выросло на 7,1% (до 480,6 тыс. шт.), а количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты , — на 7,3% (до 495,4 тыс. шт.).

Об этом свидетельствует статистика использования платежных карт, эмитированных банками Украины, за первое полугодие 2024 года.

Банкоматная сеть с начала года почти не претерпела изменений и насчитывала 15,9 тыс. банкоматов.

За первое полугодие 2024 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 118,8 млн шт. Это на 3% больше по сравнению с январем этого года.

Такими же темпами увеличивалось и количество платежных карт, с которыми ежемесячно совершались расходные операции. Так, количество активных карт выросло на 2% - с 51,6 млн шт. в январе до 52,7 млн шт. в июне.

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