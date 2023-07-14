В Украине увеличились продажи авто в корпоративном секторе: самые популярные модели авто — Finance.ua

В Украине увеличились продажи авто в корпоративном секторе: самые популярные модели авто Сегодня 19:00 — Фондовый рынок

За первое полугодие 2023 года автопарк страны пополнили 9,6 тыс. легковых автомобилей, приобретенных юрлицами.

Об этом пишет «Укравтопром».

Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 45% меньше, чем за I полугодие довоенного 2021 г.

Покупая новые легковые авто, юрлица предпочитали следующие модели:

ENAULT Duster (1796 ед.);

TOYOTA Corolla (508 ед.);

SKODA Octavia (266 ед.);

TOYOTA Land Cruiser Prado (250 ед.);

SKODA Kodiaq (238 ед.).

Предпочитая подержанные автомобили, чаще покупали:

VOLKSWAGEN ID.4 (119 ед.);

DONGFENG/HONDA M-NV (57 ед.);

NISSAN Leaf (50 ед.);

VOLKSWAGEN Passat (36 ед.);

TESLA Model Y (25 ед.).

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