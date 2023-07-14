В Украине увеличились продажи авто в корпоративном секторе: самые популярные модели авто — Finance.ua
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В Украине увеличились продажи авто в корпоративном секторе: самые популярные модели авто

Фондовый рынок
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За первое полугодие 2023 года автопарк страны пополнили 9,6 тыс. легковых автомобилей, приобретенных юрлицами.
Об этом пишет «Укравтопром».
Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 45% меньше, чем за I полугодие довоенного 2021 г.
Покупая новые легковые авто, юрлица предпочитали следующие модели:
  • ENAULT Duster (1796 ед.);
  • TOYOTA Corolla (508 ед.);
  • SKODA Octavia (266 ед.);
  • TOYOTA Land Cruiser Prado (250 ед.);
  • SKODA Kodiaq (238 ед.).
Предпочитая подержанные автомобили, чаще покупали:
  • VOLKSWAGEN ID.4 (119 ед.);
  • DONGFENG/HONDA M-NV (57 ед.);
  • NISSAN Leaf (50 ед.);
  • VOLKSWAGEN Passat (36 ед.);
  • TESLA Model Y (25 ед.).

Самые популярные новые автомобили, которые украинцы покупали в 2022 году

По материалам:
Finance.ua
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