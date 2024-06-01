В Украине утрачено более 6 тысяч телефонов с начала года: какие модели самые популярные среди воров (инфографика) — Finance.ua
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В Украине утрачено более 6 тысяч телефонов с начала года: какие модели самые популярные среди воров (инфографика)

Личные финансы
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В Украине утрачено более 6 тысяч телефонов с начала года: какие модели самые популярные среди воров (инфографика)
В Украине утрачено более 6 тысяч телефонов с начала года: какие модели самые популярные среди воров (инфографика)
С начала 2024 года более 6,6 тысячи телефонов было уже похищено и потеряно в Украине, что в 2,5 раза меньше, чем в соответствующий период 2021 года, и в 1,3 раза меньше, чем в прошлом.
Об этом сообщает «Опендатабот» со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.
Для сравнения, за 2023 год было зафиксировано 29 015 похищенных и потерянных телефонов, что на 46% меньше, чем до начала полномасштабной войны.
В Украине утрачено более 6 тысяч телефонов с начала года: какие модели самые популярные среди воров (инфографика)

Где больше всего похищенных или потерянных мобильных телефонов

Наибольшее количество похищенных или потерянных мобильных телефонов зафиксировано в этом году в Киеве — 790 случаев (11,9% от общего количества).
На втором месте Днепропетровщина с 582 случаями (8,8%), а Запорожская область занимает третье место с 566 случаями (8,6%).
Для сравнения, в 2023 году Донетчина лидировала по количеству похищенных или потерянных телефонов.
В Украине утрачено более 6 тысяч телефонов с начала года: какие модели самые популярные среди воров (инфографика)
В течение нескольких лет ТОП утраченных моделей неизменный — лидируют iPhone, Xiaomi и Samsung.
В этом году было похищено 2,2 тысячи смартфонов Xiaomi (33.8% от общего количества), более 1,4 тысячи телефонов Samsung (21.6%) и чуть меньше тысячи iPhone (14.2%).
В Украине утрачено более 6 тысяч телефонов с начала года: какие модели самые популярные среди воров (инфографика)
По материалам:
Finance.ua
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