В Украине установят новые камеры автоматической фиксации нарушений ПДД — Finance.ua

В Украине установят новые камеры автоматической фиксации нарушений ПДД Сегодня 11:47 — Личные финансы

В Украине установят новые камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

В Тернополе установят камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. Точные адреса установки радаров пока не названы.

Об этом заявил начальник управления транспортных сетей и связи Тернополя Олег Витрук.

По его словам, установка в Тернополе и на трассах вокруг города камер автоматической фиксации нарушений ПДД сможет снизить количество нарушений ПДД, а также принесет в местный бюджет новые поступления.

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«В 2022 году были внесены изменения в бюджетный кодекс Украины, которым предусмотрено отчисление 10% от штрафов за нарушение скоростного режима в местные бюджеты. Принятие этого решения обеспечит улучшение безопасности дорожного движения на улицах и увеличит поступление в бюджет», — заявил Витрук.

Напомним, что за превышение скорости движения более чем на 20 километров в час предусмотрен штраф в размере 340 гривен. За превышение установленных ограничений скорости более чем на 50 километров в час — 1700 гривен.

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