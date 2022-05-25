В Украине упростили процедуру учета продавцов автомобилей — Finance.ua

В Украине упростили процедуру учета продавцов автомобилей

Сегодня 15:28 — Казна и Политика

В Украине упростили процедуру учета продавцов автомобилей

В Украине упрощена процедура учета субъектов хозяйствования, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами.

Об этом в Фейсбуке проинформировал заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

«В Министерстве юстиции Украины № 553/37889 от 21 мая 2022 года зарегистрирован приказ МВД Украины № 279 от 6 мая 2022 года, который предусматривает исчерпывающий перечень документов, которые подаются субъектами хозяйствования для постановки на учет, снятия с учета и внесения изменений в учетные данные», — проинформировал он.

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По его словам, этим приказом также была отменена необходимость нотариального заверения документов, подаваемых субъектом хозяйствования для постановки на учет, и предусмотрена возможность направления документов в электронном виде.

Также определен исчерпывающий перечень оснований для отказа в постановке на учет, а также оснований для снятия с учета субъектов хозяйствования, и сокращен срок рассмотрения (до 10 дней) документов, представляемых субъектом хозяйствования для постановки на учет.

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Кроме того, в приказе МВД прописан механизм предоставления доступа к электронному реестру и внесению информации о поступлении, передаче и реализации товара, выдаче и использовании специальной продукции.

По мнению Драпятого, четкое, понятное и прогнозируемое нормативное регулирование не оставляет пространства для злоупотреблений со стороны властей и недобросовестного ведения хозяйственной деятельности со стороны бизнеса.

«Этот баланс путем взаимодействия мы будем укреплять и дальше», — заверил замминистра.

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