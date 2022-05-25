В Украине заработает новый механизм получения водительских прав: что изменится — Finance.ua
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В Украине заработает новый механизм получения водительских прав: что изменится

Сегодня 11:04Личные финансы
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В Украине заработает новый механизм получения водительских прав: что изменитсяВ Украине заработает новый механизм получения водительских прав: что изменится, freepik.com
В Украине с 24 июля будет изменен механизм подготовки и переподготовки водителей. Министерство внутренних дел утвердило соответствующее постановление.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
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Для получения водительского удостоверения будет необходимо:
  • пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, действующее 1 год (без сдачи внутреннего экзамена);
  • сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение;
  • выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение;
  • сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года;
  • в сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить удостоверение водителя.
Инфографика: Главный сервисный центр МВД Инфографика: Главный сервисный центр МВД
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Также через 2 месяца будет возможность получать платные номерные знаки для всех типов транспортных средств.
Кроме того, лица, у которых истек срок лишения права управления, могут получить удостоверение водителя и сдать экзамены в любом сервисном центре МВД. Ранее такой возможности не было. Вся процедура проходила исключительно по месту регистрации гражданина.

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По материалам: Finance.ua
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