В Украине заработает новый механизм получения водительских прав: что изменится — Finance.ua

В Украине заработает новый механизм получения водительских прав: что изменится Сегодня 11:04 — Личные финансы В Украине заработает новый механизм получения водительских прав: что изменится, freepik.com В Украине с 24 июля будет изменен механизм подготовки и переподготовки водителей. Министерство внутренних дел утвердило соответствующее постановление.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Для получения водительского удостоверения будет необходимо:
пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, действующее 1 год (без сдачи внутреннего экзамена);
сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение;
выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение;
сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года;
в сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить удостоверение водителя.
Инфографика: Главный сервисный центр МВД Также через 2 месяца будет возможность получать платные номерные знаки для всех типов транспортных средств.
Кроме того, лица, у которых истек срок лишения права управления, могут получить удостоверение водителя и сдать экзамены в любом сервисном центре МВД. Ранее такой возможности не было. Вся процедура проходила исключительно по месту регистрации гражданина.
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