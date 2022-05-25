В Украине заработает новый механизм получения водительских прав: что изменится — Finance.ua

В Украине заработает новый механизм получения водительских прав: что изменится

Сегодня 11:04 — Личные финансы

В Украине заработает новый механизм получения водительских прав: что изменится, freepik.com

В Украине с 24 июля будет изменен механизм подготовки и переподготовки водителей. Министерство внутренних дел утвердило соответствующее постановление.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

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Для получения водительского удостоверения будет необходимо:

пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, действующее 1 год (без сдачи внутреннего экзамена);

сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение;

выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение;

сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года;

в сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить удостоверение водителя.

Инфографика: Главный сервисный центр МВД

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Также через 2 месяца будет возможность получать платные номерные знаки для всех типов транспортных средств.

Кроме того, лица, у которых истек срок лишения права управления, могут получить удостоверение водителя и сдать экзамены в любом сервисном центре МВД. Ранее такой возможности не было. Вся процедура проходила исключительно по месту регистрации гражданина.

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