Обменять водительское удостоверение можно будет в Госмиграционной службе — Finance.ua

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Обменять водительское удостоверение можно будет в Госмиграционной службе

Сегодня 08:31Личные финансы
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Обменять водительское удостоверение можно будет в Госмиграционной службеОбменять водительское удостоверение можно будет в Госмиграционной службе
Госмиграционная служба будет принимать заявления на обмен водительского удостоверения, направлять их на проверку в сервисный центр и печать и выдавать людям.
Об этом сообщило МВД.
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«В частности, органы Государственной миграционной службы будут принимать заявления на обмен водительского удостоверения, будут направлять их для проверки в ТСЦ, для печати в госпредприятии „Документ“ и будут выдавать гражданам», — отметили в министерстве.
Приказ «Об утверждении Порядка взаимодействия сервисных центров МВД и уполномоченных субъектов» зарегистрирован в Минюсте. Услуга обмена водительского удостоверения — одна из самых востребованных, особенно во время военного положения. В 2021 году ею воспользовались более 500 тыс. украинцев, а в 2022 году — более 150 тыс. украинцев.
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«Таким образом, мы расширяем перечень субъектов, уполномоченных предоставлять эту административную услугу. Гражданин имеет право выбирать, где ему будет удобнее и быстрее получить государственную услугу», — отметил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.
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По материалам: Espreso.tv
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