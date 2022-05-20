Обменять водительское удостоверение можно будет в Госмиграционной службе — Finance.ua

Обменять водительское удостоверение можно будет в Госмиграционной службе

Сегодня 08:31 — Личные финансы

Обменять водительское удостоверение можно будет в Госмиграционной службе

Госмиграционная служба будет принимать заявления на обмен водительского удостоверения, направлять их на проверку в сервисный центр и печать и выдавать людям.

Об этом сообщило МВД

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«В частности, органы Государственной миграционной службы будут принимать заявления на обмен водительского удостоверения, будут направлять их для проверки в ТСЦ, для печати в госпредприятии „Документ“ и будут выдавать гражданам», — отметили в министерстве.

Приказ «Об утверждении Порядка взаимодействия сервисных центров МВД и уполномоченных субъектов» зарегистрирован в Минюсте. Услуга обмена водительского удостоверения — одна из самых востребованных, особенно во время военного положения. В 2021 году ею воспользовались более 500 тыс. украинцев, а в 2022 году — более 150 тыс. украинцев.

«Таким образом, мы расширяем перечень субъектов, уполномоченных предоставлять эту административную услугу. Гражданин имеет право выбирать, где ему будет удобнее и быстрее получить государственную услугу», — отметил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

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