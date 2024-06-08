В Украине стартуют продажи нового Nissan Juke (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине стартуют продажи нового Nissan Juke (фото)

Технологии&Авто
14
В Украине стартуют продажи нового Nissan Juke (фото)
В Украине стартуют продажи нового Nissan Juke (фото), Фото: Nissan
В Украине стартуют продажи нового Nissan Juke 2024. Компактный кроссовер прошел обновление.
О нем рассказали на официальном сайте Nissan в Украине.
Новый Nissan Juke почти не изменился снаружи. Ему предложили только новые колесные диски диаметром до 19 дюймов и расширили цветовую палитру кузова. Также появилась новая версия N-Sport с двухцветной окраской и черным декором.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Основные изменения произошли внутри — в салоне впервые появилась виртуальная приборная панель, а центральный тачскрин увеличили до 12,3 дюймов в диагонали.
По-прежнему кроссовер Nissan Juke в Украине комплектуется 1,0-литровым бензиновым турбомотором на 114 сил. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую КПП и 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.
Цена Nissan Juke в Украине стартует с 904 580 гривен. Базовая версия Accenta получила диодные фары, климат-контроль, подогрев сидений, датчики дождя и света, камеру заднего обзора, системы автоматического торможения и удержание в полосе движения.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Топовые варианты N-Design и N-Sport (1 191 910 гривен) добавляют бесключевой доступ, парктроник, подогрев руля, контроль «слепых» зон, акустику Bose, навигацию и беспроводную зарядку смартфонов.
Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.