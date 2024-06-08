В Украине стартуют продажи нового Nissan Juke (фото) — Finance.ua

В Украине стартуют продажи нового Nissan Juke (фото) Сегодня 04:15 — Технологии&Авто

В Украине стартуют продажи нового Nissan Juke (фото), Фото: Nissan

В Украине стартуют продажи нового Nissan Juke 2024. Компактный кроссовер прошел обновление.

О нем рассказали на официальном сайте Nissan в Украине.

Новый Nissan Juke почти не изменился снаружи. Ему предложили только новые колесные диски диаметром до 19 дюймов и расширили цветовую палитру кузова. Также появилась новая версия N-Sport с двухцветной окраской и черным декором.

Фото: Nissan

Основные изменения произошли внутри — в салоне впервые появилась виртуальная приборная панель, а центральный тачскрин увеличили до 12,3 дюймов в диагонали.

По-прежнему кроссовер Nissan Juke в Украине комплектуется 1,0-литровым бензиновым турбомотором на 114 сил. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую КПП и 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Цена Nissan Juke в Украине стартует с 904 580 гривен. Базовая версия Accenta получила диодные фары, климат-контроль, подогрев сидений, датчики дождя и света, камеру заднего обзора, системы автоматического торможения и удержание в полосе движения.

Фото: Nissan

Топовые варианты N-Design и N-Sport (1 191 910 гривен) добавляют бесключевой доступ, парктроник, подогрев руля, контроль «слепых» зон, акустику Bose, навигацию и беспроводную зарядку смартфонов.

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Фокус По материалам:

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