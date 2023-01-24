В Украине стали угонять авто с помощью эвакуатора — Finance.ua

В Украине стали угонять авто с помощью эвакуатора Сегодня 05:36

Злоумышленники придумали новую схему угона автомобилей. Для этого они использовали автоэвакуатор.

Как стало известно, украинец подделывал техпаспорт на автомобиль своей жертвы, после чего вызвал эвакуатор и под предлогом того, что сломалось и не может попасть внутрь, просил вывезти транспортное средство за пределы города. При этом водителю эвакуатора оплачивали работу. Все выглядело законно и вполне обычно.

Во время обыска жилья злоумышленника у него нашли несколько телефонов, а также ключи от разных транспортных средств, документы, подделанные им ранее.

Злоумышленнику грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отметим, чаще всего в 2022 году угоняли автомобили корейских марок Hyundai и Kia — на них пришелся почти каждый пятый (17,6%) подобный инцидент. Как правило, преступников интересовали кроссоверы Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. Меньше всего похитителей интересовали Toyota Camry и Toyota Land Cruiser.

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