В Украине создали одежду с киберзащитой, чтобы собрать средства на генераторы — Finance.ua

В Украине создали одежду с киберзащитой, чтобы собрать средства на генераторы Сегодня 11:34 — Технологии&Авто

Бренд технологической одежды и один из лидеров Украины в сфере кибербезопасности объединили усилия для создания коллекции Cyber Warfare Legion. В нее вошли футболки из хлопка, худи с принтом от художника Олега Семака, сумки-мессенджеры для ноутбуков и сумки-кошельки для телефонов с киберзащитой, изготовленные с использованием ткани Фарадея, блокирующей сигналы 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth и Wi-Fi.

Об этом сообщает UNITED24

«Коллекция CWL — результат синергии двух мощных компаний, их команд и лидеров, — прокомментировал выпуск коллекции СЕО CyberUnitTech Егор Аушев. — Концептуальный дроп был задуман, чтобы объединить две индустрии, дизайнерскую и технологическую, и создать продукт международного уровня».

Cyber Warfare Legion — это первая коллекция от RIOTDIVISION, которую создали под аккомпанемент работы генераторов. Поэтому цель инициативы весьма символична: всю прибыль от продажи переведут через платформу UNITED24 на закупку генераторов для украинских больниц.

«Невероятно сложно работать в сумерках, ища правильный вариант отделки карманов в худи. Но в то же время это позволяет понять, какую титаническую работу делают наши врачи, спасатели, которые в темноте выполняют гораздо более сложную работу, — рассказал Платон Осадчий, стратег бренда RIOTDIVISION. — Надеемся, что эта одежда подарит людям больше света. В прямом и переносном значениях».

Купить вещи из коллекции Cyber Warfare Legion можно в магазине и на сайте RIOTDIVISION с доставкой в любую точку мира, в частности, благодаря сервису DHL: ua.riotdivision.tech/collections/cyber-warfare-legion

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