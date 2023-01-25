В Украине создали одежду с киберзащитой, чтобы собрать средства на генераторы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине создали одежду с киберзащитой, чтобы собрать средства на генераторы

Технологии&Авто
33
Бренд технологической одежды и один из лидеров Украины в сфере кибербезопасности объединили усилия для создания коллекции Cyber Warfare Legion. В нее вошли футболки из хлопка, худи с принтом от художника Олега Семака, сумки-мессенджеры для ноутбуков и сумки-кошельки для телефонов с киберзащитой, изготовленные с использованием ткани Фарадея, блокирующей сигналы 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth и Wi-Fi.
Об этом сообщает UNITED24.
«Коллекция CWL — результат синергии двух мощных компаний, их команд и лидеров, — прокомментировал выпуск коллекции СЕО CyberUnitTech Егор Аушев. — Концептуальный дроп был задуман, чтобы объединить две индустрии, дизайнерскую и технологическую, и создать продукт международного уровня».
Cyber Warfare Legion — это первая коллекция от RIOTDIVISION, которую создали под аккомпанемент работы генераторов. Поэтому цель инициативы весьма символична: всю прибыль от продажи переведут через платформу UNITED24 на закупку генераторов для украинских больниц.
«Невероятно сложно работать в сумерках, ища правильный вариант отделки карманов в худи. Но в то же время это позволяет понять, какую титаническую работу делают наши врачи, спасатели, которые в темноте выполняют гораздо более сложную работу, — рассказал Платон Осадчий, стратег бренда RIOTDIVISION. — Надеемся, что эта одежда подарит людям больше света. В прямом и переносном значениях».
Купить вещи из коллекции Cyber Warfare Legion можно в магазине и на сайте RIOTDIVISION с доставкой в любую точку мира, в частности, благодаря сервису DHL: ua.riotdivision.tech/collections/cyber-warfare-legion

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.