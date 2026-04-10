0 800 307 555
В Украине создадут сеть «энергетических сот»

Энергетика
Первый вице-премьер-министр Украины – Министр энергетики Денис Шмигаль присоединился к участию в Конгрессе городских и региональных влад при Президенте Украины
Первый вице-премьер-министр Украины – Министр энергетики Денис Шмигаль присоединился к участию в Конгрессе городских и региональных влад при Президенте Украины
Украина создает сеть «энергетических сот» — автономных или полуавтономных кластеров, где критическая инфраструктура может работать даже тогда, когда центральная сеть повреждена.
Об этом рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

Три уровня энергетической системы

Шмыгаль рассказал, что новая энергетическая архитектура имеет три уровня:
  • атомная генерация — АЭС обеспечивают стабильность энергосистемы, поэтому развитие ядерной энергетики будет продолжаться;
  • гибкость, балансировка и новая генерация — речь идет о маневровых мощностях, накопителях энергии и строительстве новых объектов генерации в регионах с техническим дефицитом. Кроме того, в 2026 году стартует новый конкурс на строительство до 1,3 ГВт новой генерационной мощности там, где она больше всего нужна: Полтавщина, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Киевщина, Одесщина, Днепр;
  • локальная автономия — предполагает развитие когенерации, малых газовых установок, а также децентрализованных систем тепло- и водоснабжения. В этом направлении ключевую роль играет сотрудничество с местными властями.

Планы относительно новых мощностей

В этом году Украина планирует ввести в работу 1,5 ГВт нового распределенной газовой генерации. Это столько же, сколько было введено за все время большой войны.
Как сообщил глава Минэнерго, государственные энергетические компании «Нафтогаз» и ОГТСУ планируют до конца года установить 232 МВт и 92 МВт соответственно. В марте уже введено в эксплуатацию 102 МВт мощностей.
«Дополнительная потребность регионов в оборудовании сегодня составляет более 500 МВт. Работаем с партнерами, в частности, в рамках Фонда поддержки энергетики, чтобы закрыть эту потребность», — отметил Шмыгаль.
Правительство уже предусмотрело средства из резервного фонда на установку и присоединение имеющихся когенерационных установок в 8 регионах Украины. Первый транш в размере 307 млн грн поступит в ближайшее время. Это позволит подключить 75 установок общей мощностью 96 МВт.

Упрощение процедур

Также Минэнерго совместно с Минразвития и Минэкономики проработало проекты решений правительства по упрощению процедуры закупок оборудования в рамках планов устойчивости, а также сопутствующих работ по его установке.
Кроме того, Минэнерго ведет диалог с бизнесом. Шмыгаль сообщил, что есть план распространить поддержку на все новые объекты генерации в прифронтовых регионах, введенные в эксплуатацию с декабря 2022 года, а не только с 1 декабря 2025 года. Также отдельно прорабатывается вопрос распространения практики PPA контрактов на субъектов распределенной газовой генерации. По его словам, идея состоит в том, чтобы дать таким субъектам долгосрочную прогнозируемую цену, уменьшить риски и обеспечить бизнес собственной генерацией.
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
