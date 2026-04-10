В Украине создадут центры подготовки к нацсопротивлению — подписан закон

Казна и Политика
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению, который касается, в частности, студентов и школьников.
Об этом сообщает Верховная Рада.
Речь идет о законе № 4826-IX по отдельным вопросам подготовки граждан к национальному сопротивлению — законопроект № 13347.
Документ вводит новую модель подготовки, которая интегрируется в процесс образования на всех уровнях — от среднего до высшего. В частности, предполагается внедрение дисциплины «Основы национального сопротивления», создание специальных центров подготовки и регулирования использования огнестрельного оружия для практических занятий.
Новый закон меняет подход к подготовке граждан вместо базовой общевойсковой подготовки вводится комплексная система нацсопротивления.
Подготовка будет охватывать учащихся и студентов независимо от пола. В учебных заведениях планируется ввести новую дисциплину, а также обновить курс «Защита Украины».
Отдельно предусмотрено создание специализированных центров, где будут проходить практические занятия, в том числе по стрельбе. Их будут организовывать на полигонах ВСУ, сертифицированных стрельбищах и с использованием интерактивных тренажеров.
Лица, чья религия не разрешает пользоваться оружием, смогут проходить альтернативные модули подготовки. Люди с инвалидностью или утратившие трудоспособность освобождаются от практических занятий.
Закон также определяет полномочия органов власти по организации и обеспечению системы подготовки граждан к национальному сопротивлению.
По материалам:
РБК-Україна
