В Украине создадут центры подготовки к нацсопротивлению — подписан закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению, который касается, в частности, студентов и школьников.

Об этом сообщает Верховная Рада.

Речь идет о законе № 4826-IX по отдельным вопросам подготовки граждан к национальному сопротивлению — законопроект № 13347.

Документ вводит новую модель подготовки, которая интегрируется в процесс образования на всех уровнях — от среднего до высшего. В частности, предполагается внедрение дисциплины «Основы национального сопротивления», создание специальных центров подготовки и регулирования использования огнестрельного оружия для практических занятий.

Новый закон меняет подход к подготовке граждан вместо базовой общевойсковой подготовки вводится комплексная система нацсопротивления.

Подготовка будет охватывать учащихся и студентов независимо от пола. В учебных заведениях планируется ввести новую дисциплину, а также обновить курс «Защита Украины».

Отдельно предусмотрено создание специализированных центров, где будут проходить практические занятия, в том числе по стрельбе. Их будут организовывать на полигонах ВСУ, сертифицированных стрельбищах и с использованием интерактивных тренажеров.

Лица, чья религия не разрешает пользоваться оружием, смогут проходить альтернативные модули подготовки. Люди с инвалидностью или утратившие трудоспособность освобождаются от практических занятий.

Закон также определяет полномочия органов власти по организации и обеспечению системы подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.